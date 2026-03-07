El cambio de horario regresa a escena en México, pero ya no como una medida nacional, sino como un ajuste muy focalizado en la frontera norte: mientras la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México y la mayoría del territorio mantienen el mismo horario durante todo el año, decenas de municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas deberán adelantar sus relojes la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026 para alinearse con el horario de verano de Estados Unidos.

Esta excepción obedece a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 2022, que eliminó el horario de verano para casi todo el país pero lo conservó en la franja fronteriza por razones económicas, comerciales y de movilidad transfronteriza.

El nuevo esquema genera un mapa horaria peculiar: mientras millones de mexicanos no tocarán sus relojes en todo el año, quienes viven en ciudades como Tijuana, Juárez, Reynosa o Piedras Negras sí tendrán que adelantar una hora en marzo y atrasarla nuevamente el 1 de noviembre para regresar al horario estándar.

¿Cuándo será el cambio de horario en México en 2026?

De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, el horario estacional en la frontera norte inicia el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre. En 2026, esto significa que el cambio de horario se realizará el domingo 8 de marzo, mientras que el regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre.

Puntos clave del calendario 2026:

Inicio del horario de verano en la frontera norte:

Domingo 8 de marzo de 2026.

A las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. (se pierde una hora).

Fin del horario de verano:

Domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. (se “recupera” una hora).

Ámbito de aplicación: únicamente municipios de la frontera norte; el resto del país no cambia de hora.

Muchas personas prefieren adelantar el reloj la noche del sábado 7 de marzo para despertar el domingo con la hora ya ajustada.

¿En qué estados y municipios sí se cambia el reloj?

Aunque la mayor parte de México ya no realiza el cambio de horario, en 2026 el ajuste se mantiene en municipios fronterizos de cinco estados del norte. La lógica es sencilla: donde hay interacción diaria intensa con ciudades de Estados Unidos que usan horario de verano, se conserva el ajuste; donde no, se mantiene hora fija.

Municipios donde sí habrá cambio de horario 2026

Estado Municipios que sí adelantan el reloj (8 de marzo de 2026) Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza. Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros. Baja California Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana (en la práctica, todo el estado permanece con horario estacional). Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe. Nuevo León Anáhuac y Los Aldama.

Resumen rápido:

Si vives en alguno de estos municipios, sí debes adelantar el reloj el 8 de marzo y atrasarlo el 1 de noviembre.

debes adelantar el reloj el 8 de marzo y atrasarlo el 1 de noviembre. Si vives fuera de esta lista, no realizas cambios de hora durante 2026.

¿Qué estados ya no cambian la hora y mantienen horario fijo?

Con la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios en 2022, el horario de verano se eliminó en la mayoría del territorio nacional. Estados como Ciudad de México, Puebla, Jalisco y Estado de México, entre muchos otros, permanecen con un horario estándar todo el año.

Estados y zonas que NO ajustan el reloj

Región / Estado Situación en 2026 Ciudad de México y zona centro Mantienen horario estándar todo el año, sin horario de verano. Puebla, Jalisco, Estado de México Sin cambios de hora; solo se respeta el huso horario correspondiente. Baja California Sur No participa en el horario estacional fronterizo. Sinaloa Mantiene un solo horario durante todo el año. Resto de entidades (no fronterizas) No aplican horario de verano; solo los municipios listados en la frontera hacen ajustes.

Eso significa que, por ejemplo, alguien en Ciudad de México no tocará su reloj en todo 2026, pero si viaja a Tijuana, Juárez o Reynosa durante el periodo de horario de verano, deberá considerar la diferencia horaria.

¿Cómo y a qué hora debo ajustar el reloj en la frontera norte?

El cambio de horario en la frontera norte implica adelantar y luego atrasar el reloj en fechas específicas. Lo fundamental es no confundirse con la dirección del ajuste.

Guía práctica:

Domingo 8 de marzo de 2026 (inicio horario de verano):

A las 2:00 a. m. se adelanta el reloj a las 3:00 a. m.

Se “pierde” una hora de sueño.

Domingo 1 de noviembre de 2026 (regreso a horario estándar):

A las 2:00 a. m. se atrasa el reloj a la 1:00 a. m.

Se “gana” una hora de sueño.

Recomendaciones para no equivocarse:

Ajustar relojes manuales la noche del sábado, antes de dormir.

Comprobar el horario de vuelos, autobuses y citas médicas o laborales que caigan ese fin de semana.

Verificar la hora oficial en la página del CENAM o en fuentes institucionales si hay dudas.​

¿Qué dispositivos cambian solos y cuáles debes ajustar manualmente?

En los municipios fronterizos, muchos dispositivos electrónicos se sincronizan automáticamente, pero otros todavía dependen del ajuste manual. Un buen checklist evita llegar tarde a trabajo, escuela o al cruce fronterizo.

Dispositivos que suelen ajustarse automáticamente:

Teléfonos celulares con “fecha y hora automática” activada.

Smartwatches vinculados al celular.

Computadoras, tablets y laptops conectadas a internet.

Smart TV y decodificadores que reciben la hora del proveedor de servicio.​

Dispositivos que normalmente debes ajustar tú:

Relojes de microondas, hornos eléctricos y estufas digitales.

Relojes de pared, despertadores analógicos y relojes de escritorio.

Relojes del automóvil, sistemas de audio y GPS sin conexión en tiempo real.​

Sistemas de riego, timers de iluminación, termostatos programables antiguos.

Cámaras de seguridad y DVR sin sincronización por red.​

Tip editorial: puedes sugerir al lector aprovechar el cambio de horario para revisar baterías de detectores de humo y sistemas de seguridad.

¿Por qué se eliminó el horario de verano en casi todo México?

La eliminación del horario de verano se formalizó en octubre de 2022, cuando entró en vigor la Ley de los Husos Horarios. El Congreso argumentó que los beneficios en ahorro de energía eran limitados y que el cambio de hora podía afectar el sueño, la salud y la calidad de vida de la población.

Motivos centrales de la reforma:

Estudios que mostraban ahorros energéticos marginales frente a los efectos negativos.

Impacto en los ciclos de sueño, especialmente en niños, personas mayores y trabajadores con jornadas tempranas.​

Búsqueda de un esquema horario más estable y alineado con la luz solar natural.

Excepción fronteriza:

La ley mantuvo un horario estacional solo para municipios de la frontera norte.

para municipios de la frontera norte. Razones: intercambio comercial, transporte, empleo y servicios que se coordinan diariamente con ciudades estadounidenses.

Desde entonces, casi todo México vive con un solo horario durante el año, mientras que la franja fronteriza sigue ajustando sus relojes dos veces al año.

FAQ: preguntas frecuentes sobre el cambio de horario 2026 en México

¿En todo México se aplica el cambio de horario en 2026?

No. En 2026 el horario de verano se aplica únicamente en municipios de la frontera norte de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el resto del país no cambia de hora.

¿Qué día se adelanta el reloj en México en 2026?

El domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 de la madrugada, cuando los relojes en los municipios fronterizos deberán adelantarse una hora para marcar directamente las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en la frontera norte?

El horario de verano concluirá el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. para regresar al horario estándar.

¿Por qué mi estado ya no cambia de hora?

Porque la Ley de los Husos Horarios eliminó el horario de verano en casi todo México en 2022, argumentando beneficios limitados y posibles efectos negativos en la salud y el descanso.

¿Qué pasa si viajo de Ciudad de México a la frontera durante el horario de verano?

Deberás considerar la diferencia horaria: en los municipios fronterizos que adelantan el reloj habrá una hora de diferencia respecto a la mayor parte del país mientras dure el horario de verano.