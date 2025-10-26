La película “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, tendrá su estreno global en Netflix el 7 de noviembre de 2025, por lo que muchos ya cuentan los días para verla a través de la plataforma de streaming. Tomando en cuenta que ya tuvo su lanzamiento mundial en la competencia principal del 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia el pasado 30 de agosto de 2025 y su llegada limitada a cines el 17 de octubre de 2025, te presentamos las principales diferencias entre el filme y la novela original. Antes te advertimos que daremos una serie de spoilers.

¿POR QUÉ LA CRIATURA MATA A GENTE?

En la novela original. Desde el inicio, la Criatura asesina a varias personas para vengarse de Victor, por lo que el número de víctimas es mayor.

Desde el inicio, la Criatura asesina a varias personas para vengarse de Victor, por lo que el número de víctimas es mayor. En la película. La Criatura solamente mata gente en defensa propia, esto como respuesta a los métodos brutales que usó Victor en él.

La criatura creada por Victor Frankenstein es interpretada por el actor Jacob Elordi (Foto: Ken Woroner / Double Dare You / Demilo Films / Bluegrass Films)

¿CÓMO MUERE WILLIAM, EL HERMANO DE VICTOR?

En la novela original. William Frankenstein se convierte en la primera víctima de la Criatura, que lo estrangula para herir a Víctor.

William Frankenstein se convierte en la primera víctima de la Criatura, que lo estrangula para herir a Víctor. En la película. William ataca a la Criatura cuando cree que mató a Elizabeth, pero obtiene como respuesta que lo lance lejos y muera luego de que su cráneo impacta contra una chimenea.

LOS SENTIMIENTOS DE ELIZABETH Y SU MUERTE

En la novela original. Elizabeth es la prima adoptiva de Victor, con quien se casa tras un matrimonio arreglado. La noche de bodas, ella es estrangulada por la Criatura, quien buscaba vengarse de su creador.

Elizabeth es la prima adoptiva de Victor, con quien se casa tras un matrimonio arreglado. La noche de bodas, ella es estrangulada por la Criatura, quien buscaba vengarse de su creador. En la película. Elizabeth conoce a la Criatura cuando se compromete con William, el hermano de Victor. Ella se siente atraída por este extraño ser, por lo que al ver cómo es tratada comienza a sentir desprecio por su futuro cuñado. A raíz de sus sentimientos, no duda en interponerse cuando Victor intenta balearlo, provocando la muerte de la mujer.

Los verdaderos sentimiento de Elizabeth en la novela y la película (Foto: Ken Woroner / Double Dare You / Demilo Films / Bluegrass Films)

¿CUÁL ES EL FINAL DEL ANCIANO CIEGO?

En la novela original. El anciano ciego enseña a hablar y leer a la Criatura, por lo que se hacen amigos; y aunque como en casi todas las versiones de “Frankenstein”, este ser es expulsado de este hombre, él logra sobrevivir.

El anciano ciego enseña a hablar y leer a la Criatura, por lo que se hacen amigos; y aunque como en casi todas las versiones de “Frankenstein”, este ser es expulsado de este hombre, él logra sobrevivir. En la película. El anciano es atacado por una manada de lobos cuando se encontraba solo, y aunque la Criatura lucha contra los animales, finalmente muere, pero antes de partir, consuela a su amigo. Una escena desgarradora.

¿CÓMO ES EL FINAL DE VICTOR Y LA CRIATURA?

En la novela original. Victor muere por agotamiento e hipotermia en el Ártico tras una larga persecución de la Criatura. Cuando este llega y ve el cuerpo, lamenta lo ocurrido y expresa su dolor. Se marcha con la intención de quemarse a lo bonzo y desaparecer para siempre, para ello construye una pira funeraria para los dos.

Victor muere por agotamiento e hipotermia en el Ártico tras una larga persecución de la Criatura. Cuando este llega y ve el cuerpo, lamenta lo ocurrido y expresa su dolor. Se marcha con la intención de quemarse a lo bonzo y desaparecer para siempre, para ello construye una pira funeraria para los dos. En la película. La Criatura perdona a Victor por todo el daño que le hizo desde que lo creó. Antes de fallecer el científico, lo llama “hijo”.