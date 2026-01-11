Transmisión de Win Sports Plus para ver la final de Real Madrid vs. FC Barcelona, por la Supercopa de España 2026, este domingo 11 de enero. (Fotos: AFP / @FCBarcelona / Composición Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Este domingo 11 de enero, en la gran final de la , en una nueva definición de este campeonato donde tendremos El Clásico como protagonista, siendo la cuarta vez consecutiva. Este partido será transmitido desde las 2:00 p.m. a través de Win Sports Plus en Colombia. Recordemos que esta es una revancha para el Real Madrid, que la temporada pasada cayó por 5-2 ante los blaugranas en este certamen.

¡Siente la pasión! Mira cómo ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por Win Sports y Win Play online. Sigue la final de la Supercopa de España 2026 en vivo por internet con la mejor cobertura y emoción del fútbol internacional. | Crédito: fcbarcelona.es / Composición Depor
¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por TV?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO se disputará el domingo 11 de enero de 2026 desde las 14:00 horas en Colombia. La transmisión oficial estará a cargo de Win Sports, canal autorizado para llevar todos los detalles de la final de la Supercopa de España 2026.

¿Cómo ver Win Sports por televisión en Colombia?

Para disfrutar de la señal de Win Sports EN VIVO, los aficionados pueden acceder a través de los principales operadores de TV por suscripción en Colombia, como Claro, Movistar, Tigo y DirecTV. El canal suele estar disponible en los planes básicos y HD, aunque en algunos casos requiere suscripción adicional dependiendo del proveedor.

¿Cómo ver Real Madrid vs. FC Barcelona online por Win Sports Play?

Además de la TV, el encuentro podrá seguirse en línea mediante Win Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio ofrece acceso a los partidos de la Liga BetPlay, Copa Colombia y otros contenidos exclusivos como esta final de Real Madrid vs. FC Barcelona por la Supercopa de España 2026. La suscripción mensual tiene un costo aproximado de $32.900 COP, y también existen opciones de planes por día y por semana, ideales para quienes quieran ver solo un partido.

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: domingo 11 de enero de 2026
  • Lugar: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudi
  • Horario: 14:00 horas Bogotá
  • Canal TV: Win Sports Plus (Colombia)
  • Streaming: Win Sports Play
ESPN EN VIVO — dónde ver el clásico FC Barcelona — Real Madrid EN DIRECTO por la final de Supercopa de España 2026
El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)
