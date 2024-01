Puerto Rico y Nicaragua debutan en la primera fecha de la Serie del Caribe 2024, uno de los torneos más importantes del béisbol a nivel de selecciones, este jueves 1 de febrero (11:30 horas de San Juan; 10:30 am ET | 9:30 am CT | 8:30 am MT | 7:30 am PT) desde el estadio loanDepot Park de Miami, Florida. La transmisión oficial para el público puertorriqueño estuvo a cargo de WAPA Deportes, disponible en los cableoperadores de Aire Digital, Claro TV, Dish, Naciom, DirecTV y Liberty.

¿Cómo se vio WAPA Deportes, Puerto Rico vs. Nicaragua?

WAPA Deportes fue el canal exclusivo en Puerto Rico para ver el juego de Los Criollos de Cagua contra Nicaragua por la Serie del Caribe de Béisbol Miami 2024. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

Puerto Rico vs. Nicaragua: horario, sede y canal de transmisión

Horario : 11:30 (San Juan)

: 11:30 (San Juan) Fecha : Jueves 1 de febrero del 2024

: Jueves 1 de febrero del 2024 TV : WAPA Deportes y WAPA TV

: WAPA Deportes y WAPA TV Estadio : loanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)