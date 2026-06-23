El Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 presenta un duelo de vida o muerte entre Panamá y Croacia HOY martes 23 de junio a las 7:00 pm ET / 4:00 pm PT en el BMO Field de la ciudad de Toronto, Ontario (Canadá). Ambas selecciones llegan con la urgencia absoluta de sumar tras caer en sus respectivos debuts, por lo que una derrota hoy significaría la eliminación temprana del máximo torneo de selecciones. Si quieres ver el partido Panamá vs. Croacia, sintoniza el Canal 9 de TV Max en vivo gratis para no perder detalle de este inédito enfrentamiento.

El combinado balcánico aterriza en este compromiso tras un intenso revés frente a la selección de Inglaterra. La escuadra dirigida por Zlatko Dalić demostró gran carácter al igualar el marcador en dos ocasiones durante la primera mitad, pero finalmente cedió ante el vertiginoso ritmo británico. Como semifinalistas en las últimas dos ediciones globales, los croatas parten como amplios favoritos para dominar la posesión en el BMO Field. Su vasta experiencia en escenarios de alta presión resulta fundamental para intentar someter al cuadro centroamericano.

Por su parte, Panamá salta al terreno de juego buscando registrar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. El técnico Thomas Christiansen definió como cruel la reciente caída por 1-0 ante Ghana, un juego donde mostraron un esquema propositivo y excelente presión alta. Los canaleros, número 34 del ranking FIFA, confían en su orden táctico para neutralizar a los europeos y dar la gran sorpresa de la jornada.

Canal 4 de RPC transmite el partido Panamá vs. Croacia en vivo hoy 23 de junio por la segunda fecha del grupo L de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá). Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.

App (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com. Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

Concacaf Go (transmisión internacional).

(transmisión internacional). FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.

en Estados Unidos. ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Croacia por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

En televisión, basta con sintonizar el canal.

En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

Fecha: Martes, 22 de junio de 2026

Martes, 22 de junio de 2026 Partido: Panamá vs. Croacia por la Fecha 2 del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Panamá vs. Croacia por la Fecha 2 del Grupo L de la Copa del Mundo 2026 Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá / 8:00 p.m. Río de Janeiro

6:00 p.m. Ciudad de Panamá / 8:00 p.m. Río de Janeiro Canal TV: TV Max (Canal 9)

TV Max (Canal 9) Streaming: Medcom Go

Panamá y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TiGo Sports, Telemetro, TVN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE FEPAFUT EN X DE @fepafut)