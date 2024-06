Todo listo para el debut de la Selección Argentina en la Copa América 2024, con el objetivo de defender el trofeo que tuvo en la edición anterior. El equipo de Lionel Scaloni será parte del grupo A e iniciará la campaña ante Canadá el próximo jueves 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz, Atlanta. Seguidamente, jugará contra Chile el 25 de junio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. Finalmente, cierra la primera fase ante Perú el 29 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami. Si deseas ver el partido de la Albiceleste, tendrás que contar con el canal TyC Sports desde tu servicio de cable de preferencia como Cablevisión Flow (Canales 22 SD y 101 HD), DirecTV (629 SD y 1629 HD) y Telecentro (106 SD y 1016) o, también, descargar la app de TyC Sports Play.

¿Dónde ver TyC Sports En Vivo, a la Selección Argentina por Copa América 2024?

Seguí el partido entre Argentina vs. Canadá, Argentina vs. Chile y Argentina vs. Perú EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por el TyC Sports (Torneos y Competencias) en todo el país a través de los siguientes servicios de cable:

Canales 22 SD y 101 HD de Flow

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Si deseas ver TyC Sports desde tu smartphone (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás descargar la aplicación de TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no la tenés instalada en tu dispositivo móvil, debés registrarte de manera gratuita siguiendo unos simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

Fixture de la Copa América 2024: calendario de partidos de la Selección Argentina

Fecha 1: Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Fecha 2: Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Fecha 3: Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Cuartos de final

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 22 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Semifinales

P or definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 21 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

or definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 21 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 21 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Tercer puesto

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 21 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Final

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.