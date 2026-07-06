La Roja buscará sacar sus credenciales para posicionarse como el principal candidato para ganar el Mundial 2026. España se enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo hoy lunes 6 de julio por los octavos de final. Este compromiso, con sabor a final, se realizará en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Estados Unidos, a las 21:00 horas de Madrid y 20:00 horas de Islas Canarias.

El equipo de Luis de la Fuente llega a instancias decisivas tras eliminar con firmeza a Austria. Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal, Pedri, Marc Cucurella son las figuras del equipo. Portugal no logró (hasta el momento) brillar en el campo de juego. Contra Croacia sufrieron en defensa, pero sacaron adelante el resultado. Cristiano Ronaldo ya sabe lo que es anotar a España en los Mundiales; en el 2018 le anotó los tres goles.

Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Portugal por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Portugal

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: AT&T Stadium

📍 Ciudad: Arlington, Texas.

⭐ Cristiano Ronaldo lidera el ataque de Portugal

🎩 Lamine Yamal es la gran figura de España.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Portugal por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España y Portugal correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Texas.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- Canal y horarios para ver Portugal vs. España con Cristiano Ronaldo hoy por los octavos de final del Mundial 2026, desde AT&T Stadium (Estadio Dallas), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Portugal por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre brasileños y noruegos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)