Los octavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los partidos más esperados del torneo. España y Portugal protagonizan una nueva edición del clásico ibérico, un encuentro que definirá al clasificado a los cuartos de final y que podrá seguirse EN DIRECTO mediante DAZN Mundial, la plataforma oficial de streaming que transmite el campeonato en varios territorios.
Si buscas cómo ver DAZN Mundial online desde tu celular, Smart TV, computadora o cualquier dispositivo compatible, aquí encontrarás todas las opciones disponibles. Además, te compartimos los horarios oficiales del España vs. Portugal en distintos países para que no te pierdas ni un minuto de este atractivo compromiso.
Cómo ver DAZN Mundial online por TV o por internet
DAZN Mundial ofrece la cobertura del Mundial 2026 mediante su plataforma de streaming, permitiendo seguir los partidos en directo y bajo demanda desde múltiples dispositivos.
Estas son las principales formas de ver DAZN Mundial EN DIRECTO:
Desde la aplicación de DAZN
La forma más sencilla de acceder a la transmisión es descargando la aplicación oficial de DAZN en:
- Smart TV Samsung
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV
- Roku
- Chromecast
Ver DAZN Mundial desde el celular o tablet
La aplicación también está disponible para:
- Android
- iPhone (iOS)
- iPad
Solo debes iniciar sesión con tu cuenta para acceder a la programación en vivo.
Ver DAZN Mundial en computadora
También puedes disfrutar del partido ingresando al sitio web oficial de DAZN desde cualquier navegador compatible en Windows o Mac.
Ver DAZN Mundial desde consolas
La plataforma es compatible con varias consolas, entre ellas:
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Xbox Series X/S
- Xbox One
Gracias a estas alternativas, los aficionados pueden seguir el Mundial 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.
¿A qué hora juega España vs. Portugal? Horarios por país
España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Dallas, por los octavos de final del Mundial 2026.
Consulta el horario del partido según tu ubicación:
|País
|Hora
|México
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Perú
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Panamá
|14:00
|Estados Unidos (CDT)
|14:00
|Chile
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Estados Unidos (EDT)
|15:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil
|16:00
|España
|21:00
|Portugal
|20:00