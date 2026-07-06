Los octavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los partidos más esperados del torneo. España y Portugal protagonizan una nueva edición del clásico ibérico, un encuentro que definirá al clasificado a los cuartos de final y que podrá seguirse EN DIRECTO mediante DAZN Mundial, la plataforma oficial de streaming que transmite el campeonato en varios territorios.

Si buscas cómo ver DAZN Mundial online desde tu celular, Smart TV, computadora o cualquier dispositivo compatible, aquí encontrarás todas las opciones disponibles. Además, te compartimos los horarios oficiales del España vs. Portugal en distintos países para que no te pierdas ni un minuto de este atractivo compromiso.

Cómo ver DAZN Mundial online por TV o por internet

DAZN Mundial ofrece la cobertura del Mundial 2026 mediante su plataforma de streaming, permitiendo seguir los partidos en directo y bajo demanda desde múltiples dispositivos.

Estas son las principales formas de ver DAZN Mundial EN DIRECTO:

Desde la aplicación de DAZN

La forma más sencilla de acceder a la transmisión es descargando la aplicación oficial de DAZN en:

Smart TV Samsung

LG Smart TV

Android TV

Google TV

Apple TV

Amazon Fire TV

Roku

Chromecast

Ver DAZN Mundial desde el celular o tablet

La aplicación también está disponible para:

Android

iPhone (iOS)

iPad

Solo debes iniciar sesión con tu cuenta para acceder a la programación en vivo.

Ver DAZN Mundial en computadora

También puedes disfrutar del partido ingresando al sitio web oficial de DAZN desde cualquier navegador compatible en Windows o Mac.

Ver DAZN Mundial desde consolas

La plataforma es compatible con varias consolas, entre ellas:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X/S

Xbox One

Gracias a estas alternativas, los aficionados pueden seguir el Mundial 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿A qué hora juega España vs. Portugal? Horarios por país

España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Dallas, por los octavos de final del Mundial 2026.

Consulta el horario del partido según tu ubicación: