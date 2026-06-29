El Gillette Stadium (Estadio Boston) se viste de gala HOY lunes 29 de junio para albergar un duelo que promete sacar chispas. Alemania y Paraguay se enfrentan por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde las 2:30 p.m. (horario mexicano). Tras lograr su pase como uno de los mejores terceros, la albirroja busca dar un golpe de autoridad eliminando a uno de los favoritos.
Sin embargo, la tarea no será sencilla. Alemania cuenta con destacados jugadores en sus filas, como Manuel Neuer, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané y Joshua Kimmich. ¿Quieres ver este compromiso? En México, la transmisión estará a cargo de Azteca Siete (Canal 7), además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.
- Canales de Azteca 7 en México
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Alemania vs. Paraguay por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre Alemania contra Paraguay correspondiente los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android y iPhone.
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Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, horarios, canales de TV y árbitro
- Fecha: Lunes 29 de junio de 2026
- Partido: Alemania vs. Paraguay
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 2:30 p.m.
- Estadio: Gillette Stadium (Estadio Boston)
- Ciudad: Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.