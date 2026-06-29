El Gillette Stadium (Estadio Boston) se viste de gala HOY lunes 29 de junio para albergar un duelo que promete sacar chispas. Alemania y Paraguay se enfrentan por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde las 2:30 p.m. (horario mexicano). Tras lograr su pase como uno de los mejores terceros, la albirroja busca dar un golpe de autoridad eliminando a uno de los favoritos.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Alemania cuenta con destacados jugadores en sus filas, como Manuel Neuer, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané y Joshua Kimmich. ¿Quieres ver este compromiso? En México, la transmisión estará a cargo de Azteca Siete (Canal 7), además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

Canales de Azteca 7 en México

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Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

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FOXBOROUGHT, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido de Alemania vs. Paraguay en vivo, online y gratis hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts. FOTODE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Alemania vs. Paraguay por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Alemania contra Paraguay correspondiente los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android y iPhone.

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Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, horarios, canales de TV y árbitro

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Partido: Alemania vs. Paraguay

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 2:30 p.m.

Estadio: Gillette Stadium (Estadio Boston)

Ciudad: Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)