Alemania y Paraguay protagonizan uno de los duelos más esperados de los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. La selección alemana parte como favorita por su historia y jerarquía, mientras que la Albirroja buscará dar el golpe en un compromiso que promete grandes emociones de principio a fin.

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¿A qué hora juega Alemania vs. Paraguay hoy?

El partido entre Alemania y Paraguay se disputará este lunes 29 de junio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

País Hora Argentina 17:30 Uruguay 17:30 Chile 16:30 Paraguay 16:30 Bolivia 16:30 Venezuela 16:30 Perú 15:30 Colombia 15:30 Ecuador 15:30 México 14:30 Estados Unidos (ET) 16:30 España 22:30

¿Qué canal transmite Alemania vs. Paraguay EN VIVO?

La transmisión del partido variará según el país. En México podrá verse gratis por televisión abierta, mientras que en Estados Unidos también habrá opciones en señal abierta en español e inglés.