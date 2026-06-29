Este lunes 29 de junio, Alemania y Paraguay chocarán por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido, que se disputará en el Estadio Boston, es imperdible. Por lo tanto, descubre en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Alemania vs. Paraguay en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026 este lunes 29 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:30 pm

Estados Unidos (CT): 3:30 pm

Estados Unidos (MT): 2:30 pm

Estados Unidos (PT): 1:30 pm

España: 10:30 pm

México (CDMX): 2:30 pm

Puerto Rico: 4:30 pm

República Dominicana: 4:30 pm

Panamá: 3:30 pm

Costa Rica: 2:30 pm

El Salvador: 2:30 pm

Guatemala: 2:30 pm

Honduras: 2:30 pm

Nicaragua: 2:30 pm

Argentina: 5:30 pm

Brasil (Brasilia): 5:30 pm

Uruguay: 5:30 pm

Chile (Santiago): 4:30 pm

Paraguay: 5:30 pm

Bolivia: 4:30 pm

Venezuela: 4:30 pm

Ecuador: 3:30 pm

Perú: 3:30 pm

Colombia: 3:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Alemania vs. Paraguay?

Este lunes 29 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua