Paraguay quiere seguir avanzando en la Copa Mundial FIFA 2026 y pone en juego su permanencia cuando enfrente a Alemania en los dieciseisavos de final este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. El balón comenzará a rodar a las 17:30 horas de Asunción (4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT).
El equipo de Gustavo Alfaro dependen de sí mismos una para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que Die Mannschaft llegan con la moral alicaída tras caer con Ecuador en la última jornada de la fase de grupos; sin embargo, el único resultado que sirve es el triunfo en esta instancia de eliminación directa.
Si planeas seguir el enfrentamiento desde casa o mientras estás en movimiento, Trece (Canal 13) ofrecerá la transmisión EN VIVO para todo Paraguay mediante su señal de televisión abierta y sus plataformas digitales. A continuación, conoce cómo acceder a la cobertura y las diferentes alternativas para ver el partido Paraguay vs. Alemania por TV y online.
¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.
Opciones de transmisión
- Trece (Canal 13)
- Señal abierta nacional
- Cableoperadores afiliados
- Plataforma digital de Trece
¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?
Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:
- Teléfonos móviles
- Computadoras
- Tablets
- Smart TV
- Navegadores web
También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Alemania
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Dieciseisavos de final - Eliminación directa
|Fecha
|Lunes, 29 de junio de 2026
|Hora
|5:30 p.m. de Asunción
|TV
|Trece (Canal 13)
|Streaming
|Canal 13 Online
|Estadio
|Gillette Stadium
|Ciudad
|Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)
La selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, intentará romper los pronósticos tras avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que su similar de Alemania con Julian Nagelsmann en el banquillo llega como favorita pese a caer en su último duelo de grupos. El ganador del duelo entre los guaraníes y la tetracampeona del mundo se medirá en octavos de final contra el vencedor de la llave entre Francia y Suecia. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro por la señal abierta de Trece (Canal 13) y su plataforma online, con cobertura completa desde la previa hasta el pitazo final.