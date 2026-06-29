Jesús Yupanqui
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¡Por la hazaña! Paraguay se medirá contra Alemania, hoy lunes 29 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos, desde las 5:30 p.m. (en Asunción). Tras lograr superar la fase de grupos como uno de los mejores terceros, la albirroja quiere dar el golpe sobre la mesa eliminando a uno de los candidatos para llevarse el título.

Gustavo Alfaro confía en el trabajo que pueden realizar sus dirigidos; pidió apoyar porque la unión es la clave para lograr los objetivos. El estratega indicó que si ya se enfrentaron a potencias como Brasil y Argentina, el duelo ante Alemania no los intimida.

“Ya enfrentamos a Argentina y Brasil, ¿por qué no a Alemania? Paraguay puede competir contra cualquiera", expresó el estratega en conferencia de prensa. La transmisión del compromiso para el territorio paraguayo estará a cargo de TiGo Sports.

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:

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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Canales para ver el partido Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Canales para ver el partido Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por los 16avos de Mundial 2026?

Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.

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Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, horarios, estadio y árbitro

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Alemania
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
EstadioGillette Stadium
LugarFoxborough, Estados Unidos
Horarios5:30 p.m. (horario paraguayo)
CanalesTiGo Sports
ÁrbitroJalal Jayed (Marruecos)

Paraguay llega a la contienda con la ilusión de dar el golpe y eliminar a Alemania. La Albirroja no realizó una buena fase de grupos. Perdió contra Estados Unidos, ganó a Turquía y empató sin goles con Australia.

GEN, TRECE, CANAL 13, DIRECTV, TiGo Sports, Unicanal EN VIVO — ver partido Paraguay vs. Alemania por TV y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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