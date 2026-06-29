¡Por la hazaña! Paraguay se medirá contra Alemania, hoy lunes 29 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos, desde las 5:30 p.m. (en Asunción). Tras lograr superar la fase de grupos como uno de los mejores terceros, la albirroja quiere dar el golpe sobre la mesa eliminando a uno de los candidatos para llevarse el título.

Gustavo Alfaro confía en el trabajo que pueden realizar sus dirigidos; pidió apoyar porque la unión es la clave para lograr los objetivos. El estratega indicó que si ya se enfrentaron a potencias como Brasil y Argentina, el duelo ante Alemania no los intimida.

“Ya enfrentamos a Argentina y Brasil, ¿por qué no a Alemania? Paraguay puede competir contra cualquiera", expresó el estratega en conferencia de prensa. La transmisión del compromiso para el territorio paraguayo estará a cargo de TiGo Sports.

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:

Canal 100 (TiGo Sports)

Canal 101 (TiGo Sports+)

Canal 102 (TiGo Sports 3)

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Canales para ver el partido Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por los 16avos de Mundial 2026?

Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Computadoras con Windows y macOS

Smartphones Android

iPhone

iPad

Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, horarios, estadio y árbitro

Dato Información Partido Paraguay vs. Alemania Competición Copa Mundial FIFA 2026 Estadio Gillette Stadium Lugar Foxborough, Estados Unidos Horarios 5:30 p.m. (horario paraguayo) Canales TiGo Sports Árbitro Jalal Jayed (Marruecos)

Paraguay llega a la contienda con la ilusión de dar el golpe y eliminar a Alemania. La Albirroja no realizó una buena fase de grupos. Perdió contra Estados Unidos, ganó a Turquía y empató sin goles con Australia.

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)