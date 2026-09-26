El fútbol a nivel de selecciones vuelve este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 pm hora de Lima / 4:30 pm ET / 2:30 pm Tiempo del Centro de México / 1:30 pm PT con un duelo de pronóstico reservado entre Estados Unidos (Team USMNT) y Perú. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido Team USMNT vs. Perú en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Team USMNT vs. Perú por amistoso internacional en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Team USMNT vs. Perú por amistoso internacional válido por fecha FIFA.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Team USMNT vs. Perú por amistoso internacional en México?
Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de HBO MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
- Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
- Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Team USMNT vs. Perú
- Evento: Amistoso Internacional válido por fecha FIFA
- Partido: Team USMNT vs. Perú
- Fecha: Sábado, 26 de septiembre de 2026
- Hora: 14:30 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
- Lugar: Inter.co Stadium, Orlando, Florida (Estados Unidos)