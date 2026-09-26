Este sábado 26 de septiembre, la selección peruana se enfrentará a Estados Unidos en un partido de carácter amistoso por la fecha FIFA. El compromiso tendrá lugar en Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y está pactado para empezar a las 3:30 p.m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano), 4:30 p.m. (ET de Estados Unidos). Se confirmó que América TV (canal 4) transmitirá EN VIVO este emocionante duelo de la bicolor.

Con el objetivo de consolidar un universo de jugadores para afrontar las clasificatorias para el Mundial, Mano Menezes quiere aprovechar estos partidos amistosos. El entrenador de la selección peruana sorprendió al llamar a Gianluca Lapadula, quien regresa al combinado nacional tras su buen momento con Universitario.

El conjunto de Mauricio Pochettino, por su parte, regresa a la acción tras su participación en el Mundial 2026, donde fueron eliminados en los octavos de final. Este compromiso le permitirá al entrenador argentino continuar fortaleciendo su idea futbolística y alcanzar los objetivos que se trazaron en este proyecto de cara a la Copa del Mundo 2030.

Conoce qué canales de TV y dónde ver la transmisión del partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de septiembre por la fecha FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Perú vs. Estados Unidos?

América Televisión se encuentra disponible en todo el territorio nacional por señal abierta desde el Canal 4. Asimismo, puedes disfrutar de los programas con los cableoperadores de Claro TV, Movistar TV y DirecTV. De esta manera, podrás ver el partido amistoso de Perú vs. Estados Unidos.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao

Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao

América TVGO: canal de televisión por cable y streaming

Cableoperadores con América TV

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV

¿Cómo ver América TV GO EN VIVO?

El Canal 4 de América Televisión cuenta con una opción gratuita para seguir el amistoso Perú vs. Estados Unidos VIVO, ONLINE y EN DIRECTO desde el sitio web oficial de TVGO.PE o descargando las aplicaciones móviles de Google Play Store (Android) o App Store (Apple).

¿Cómo ver América TV EN VIVO desde USA, México y España?

Si deseas ver el Canal 4 de América Televisión o la app de América tvGo en los Estados Unidos, España, México o cualquier país del extranjero, déjame decirte que sí es posible. Solo necesitas conseguir una VPN legal para verlo de forma segura: NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras opciones. Sigue los siguientes pasos para adquirirlo.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Perú.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor en Perú , país donde se transmite la señal de América TV.

, país donde se transmite la señal de América TV. 4) Ya dentro de Perú, accede al sitio web de América tvGO o ubica el canal 4 de América Televisión para disfrutar de la señal en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular.

Perú vs. Estados Unidos: fecha, horarios y dónde ver

Fecha: Perú vs. Estados Unidos

Perú vs. Estados Unidos Competición: Amistoso Internacional FIFA.

Amistoso Internacional FIFA. Hora: 3:30 p.m. (hora de Perú)

3:30 p.m. (hora de Perú) Canal: América TV

América TV Estadio: Inter&Co Stadium

Inter&Co Stadium Lugar: Orlando, Florida, Estados Unidos.