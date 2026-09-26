Dos candidatas al título frente a frente en el debut de la UEFA Nations Leagfue 2026-27. Este sábado 26 de septiembre, no te pierdas el partido entre España vs. Inglaterra, que será televisado por la señal de RTVE Play online y La 1 en directo, a partir de las 20:45 hora peninsular desde el Estadio de Wembley . La selección española, vigente campeona del mundo, chocará ante una siempre complicada selección inglesa, que cuenta con sus principales figuras.

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27.

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¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27

⚽ Partido : España — Inglaterra

: España — Inglaterra 🏆 Competición : UEFA Nations League 2026-27

: UEFA Nations League 2026-27 📅 Fecha : Sábado 26 de septiembre de 2026

: Sábado 26 de septiembre de 2026 🕛 Hora : 20:45 horas (España peninsular)

: 20:45 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio : Wembley

: Wembley 📍 Ciudad : Londres

: Londres 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming: RTVE Play