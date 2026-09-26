Dos candidatas al título frente a frente en el debut de la UEFA Nations Leagfue 2026-27. Este sábado 26 de septiembre, no te pierdas el partido entre España vs. Inglaterra, que será televisado por la señal de RTVE Play online y La 1 en directo, a partir de las 20:45 hora peninsular desde el Estadio de Wembley. La selección española, vigente campeona del mundo, chocará ante una siempre complicada selección inglesa, que cuenta con sus principales figuras.
¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27?
La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27.
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¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 en streaming?
RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27
- ⚽ Partido: España — Inglaterra
- 🏆 Competición: UEFA Nations League 2026-27
- 📅 Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- 🕛 Hora: 20:45 horas (España peninsular)
- 🏟️ Estadio: Wembley
- 📍 Ciudad: Londres
- 📺 TV: TVE La 1 HD
- 📱 Streaming: RTVE Play