Conoce la hora y qué canales TV transmiten el partido entre Estados Unidos vs. Perú EN VIVO este sábado 26 de septiembre por fecha FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce la hora y qué canales TV transmiten el partido entre Estados Unidos vs. Perú EN VIVO este sábado 26 de septiembre por fecha FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

La selección peruana de Mano Menezes afrontará una exigente doble jornada de amistosos internacionales en la fecha FIFA de septiembre, con rivales de peso que estuvieron presentes en la Copa del Mundo. La primera prueba será Estados Unidos vs. Perú este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, desde las 3:30 p. m. (hora central de EE. UU.) y 4:30 p. m. (hora del Este). El duelo marcará una oportunidad clave para que Perú mida su evolución y consolide variantes de cara a sus próximos desafíos internacionales.

¿Quieres ver el partido entre Estados Unidos vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV señal abierta y streaming online disponibles para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega Estados Unidos-Perú EN VIVO HOY por fecha FIFA?

El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El inicio está programado para las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú.

País / zonaHoraFecha
Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York)4:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston)3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (Montaña: Denver)2:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle)1:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Perú3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Colombia3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Ecuador3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
México (CDMX)2:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua2:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Panamá3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Venezuela, Bolivia y República Dominicana4:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Paraguay5:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Chile, Argentina y Uruguay5:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)5:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
España10:30 p. m.Sábado 26 de septiembre

¿En qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3:30 p. m. de Perú, en el Inter&Co Stadium de Orlando. En territorio peruano, la transmisión confirmada es por América TV y América tvGO; en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.

País o regiónTVStreaming onlineIdiomaHora de inicio
PerúAmérica TV: canal 4 SD y 704 HDAmérica tvGOEspañol3:30 p. m.
SudaméricaNo se reporta una señal lineal regional confirmadaDisney+ Plan PremiumEspañol3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay
Estados UnidosTNTHBO MaxInglés4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
Estados UnidosTelemundo y UniversoPeacockEspañol4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
MéxicoSin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas2:30 p. m.
EspañaSin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas10:30 p. m.

La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704. Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.

Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.

En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español. El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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