La selección peruana de Mano Menezes afrontará una exigente doble jornada de amistosos internacionales en la fecha FIFA de septiembre, con rivales de peso que estuvieron presentes en la Copa del Mundo. La primera prueba será Estados Unidos vs. Perú este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, desde las 3:30 p. m. (hora central de EE. UU.) y 4:30 p. m. (hora del Este) . El duelo marcará una oportunidad clave para que Perú mida su evolución y consolide variantes de cara a sus próximos desafíos internacionales.

¿Quieres ver el partido entre Estados Unidos vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV señal abierta y streaming online disponibles para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega Estados Unidos-Perú EN VIVO HOY por fecha FIFA?

El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El inicio está programado para las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú .

País / zona Hora Fecha Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York) 4:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston) 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Montaña: Denver) 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 1:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Perú 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Colombia 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Ecuador 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre México (CDMX) 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Panamá 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Venezuela, Bolivia y República Dominicana 4:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Paraguay 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Chile, Argentina y Uruguay 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro) 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre España 10:30 p. m. Sábado 26 de septiembre

¿En qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3:30 p. m. de Perú, en el Inter&Co Stadium de Orlando. En territorio peruano, la transmisión confirmada es por América TV y América tvGO; en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.

País o región TV Streaming online Idioma Hora de inicio Perú América TV: canal 4 SD y 704 HD América tvGO Español 3:30 p. m. Sudamérica No se reporta una señal lineal regional confirmada Disney+ Plan Premium Español 3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay Estados Unidos TNT HBO Max Inglés 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT Estados Unidos Telemundo y Universo Peacock Español 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT México Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas — 2:30 p. m. España Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas — 10:30 p. m.

La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704 . Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.

Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.

En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español . El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.