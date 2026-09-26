Conoce qué canales de TV y dónde ver la transmisión del partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de septiembre por la fecha FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales de TV y dónde ver la transmisión del partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de septiembre por la fecha FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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Perú vs. Estados Unidos se medirán este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, a partir de las 3:30 p.m. CT / 4:30 p.m. ET por un amistoso internacional FIFA de alto interés para ambos procesos. El duelo representa una exigente evaluación para el equipo dirigido por Mano Menezes, que tendrá enfrente a una selección estadounidense fortalecida tras su condición de anfitriona en la última Copa del Mundo. Conoce la fecha, horarios, canales de TV y las plataformas para ver en vivo el partido de la selección peruana ante Estados Unidos.

¿Dónde ver transmisión Estados Unidos vs. Perú EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Perú enfrenta a Estados Unidos el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3:30 p. m. de Perú, en el Inter&Co Stadium de Orlando. En territorio peruano, la transmisión confirmada es por América TV y América tvGO; en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.

País o regiónTVStreaming onlineIdiomaHora de inicio
PerúAmérica TV: canal 4 SD y 704 HDAmérica tvGOEspañol3:30 p. m.
SudaméricaNo se reporta una señal lineal regional confirmadaDisney+ Plan PremiumEspañol3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay
Estados UnidosTNTHBO MaxInglés4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
Estados UnidosTelemundo y UniversoPeacockEspañol4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
MéxicoSin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas2:30 p. m.
EspañaSin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas10:30 p. m.

La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704. Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.

Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.

En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español. El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Perú-Estados Unidos EN VIVO HOY por fecha FIFA?

El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El inicio está programado para las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú.

País / zonaHoraFecha
Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York)4:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston)3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (Montaña: Denver)2:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle)1:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Perú3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Colombia3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Ecuador3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
México (CDMX)2:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua2:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Panamá3:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Venezuela, Bolivia y República Dominicana4:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Paraguay5:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Chile, Argentina y Uruguay5:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)5:30 p. m.Sábado 26 de septiembre
España10:30 p. m.Sábado 26 de septiembre

Los convocados de Perú para los amistosos:

  • Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
  • Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
  • Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).


SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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