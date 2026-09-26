Perú vs. Estados Unidos se medirán este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, a partir de las 3:30 p.m. CT / 4:30 p.m. ET por un amistoso internacional FIFA de alto interés para ambos procesos. El duelo representa una exigente evaluación para el equipo dirigido por Mano Menezes, que tendrá enfrente a una selección estadounidense fortalecida tras su condición de anfitriona en la última Copa del Mundo. Conoce la fecha, horarios, canales de TV y las plataformas para ver en vivo el partido de la selección peruana ante Estados Unidos.

¿Dónde ver transmisión Estados Unidos vs. Perú EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Perú enfrenta a Estados Unidos el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3:30 p. m. de Perú, en el Inter&Co Stadium de Orlando . En territorio peruano, la transmisión confirmada es por América TV y América tvGO; en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.

País o región TV Streaming online Idioma Hora de inicio Perú América TV: canal 4 SD y 704 HD América tvGO Español 3:30 p. m. Sudamérica No se reporta una señal lineal regional confirmada Disney+ Plan Premium Español 3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay Estados Unidos TNT HBO Max Inglés 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT Estados Unidos Telemundo y Universo Peacock Español 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT México Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas — 2:30 p. m. España Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas — 10:30 p. m.

La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704 . Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.

Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.

En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español . El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Perú-Estados Unidos EN VIVO HOY por fecha FIFA?

El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El inicio está programado para las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú.

País / zona Hora Fecha Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York) 4:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston) 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Montaña: Denver) 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 1:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Perú 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Colombia 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Ecuador 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre México (CDMX) 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Panamá 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Venezuela, Bolivia y República Dominicana 4:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Paraguay 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Chile, Argentina y Uruguay 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro) 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre España 10:30 p. m. Sábado 26 de septiembre

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).



