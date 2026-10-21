Es el turno del máximo ganador del torneo. Este miércoles 21 de octubre, no te pierdas el partido de Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO a través de la señal de TNT Sports y HBO Max desde México, encuentro que iniciará a las 13:00 horas CDMX. Los merengues cuentan con un nuevo tridente en ataque, conformado por Yan Diomandé, Kylian Mbappé y Endrick, una de las últimas novedades tácticas de José Mourinho.
En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.
¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir Real Madrid vs. RB Leipzig en México?
El partido Real Madrid vs. RB Leipzig se juega este miércoles 21 de septiembre, por la jornada 3 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.
|Opción
|Dónde verlo en México
|Cómo acceder
|Hora de inicio
|TNT Sports / TNT
|Señal de TV restringida
|Sintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión
|13:00 h, tiempo del centro de México
|HBO Max
|Streaming
|Ingresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible
|13:00 h, tiempo del centro de México
|TNT Sports en operadores
|Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky
|Busca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete
|13:00 h, tiempo del centro de México
Canales de TNT Sports en México
- Star TV: canal 417
- TotalPlay: canal 435
- Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
- Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
- Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
- Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)
¿Cómo ver Max EN VIVO para el Real Madrid vs. RB Leipzig vía streaming online en México?
Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.
Dispositivos compatibles con Max
- Computadoras y laptops
- Smartphones Android y iPhone
- Tablets
- Smart TV
- Consolas y dispositivos multimedia
¿Cómo contratar Max?
- Ingresando desde el sitio web oficial de Max
- Descargando la aplicación en Google Play Store
- Descargando la app desde App Store
Datos clave del partido Real Madrid vs. RB Leipzig
- Partido: Real Madrid vs. RB Leipzig
- Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga
- Fecha: Miércoles 21 de septiembre de 2026
- Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro
- Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid (España)
- Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.