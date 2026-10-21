El Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League este miércoles 21 de octubre desde las 21:00 horario peninsular en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho buscará hacer valer su localía y prolongar su racha de victorias tras imponerse por 4-1 al Sevilla en LaLiga EA Sports. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Para todo el público mexicano, puedes sintonizar la señal oficial de FOX One por TV y streaming online desde cualquier plataforma digital.
Cómo y dónde ver FOX One en México para el Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO
El partido Real Madrid vs. RB Leipzig del miércoles 21 de octubre de 2026 se podrá seguir en México por FOX One, de acuerdo con las guías de transmisión consultadas. El encuentro de la Champions League comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Santiago Bernabéu.
|Opción o información
|Dónde acceder
|Partido y horario
|Real Madrid vs. RB Leipzig, miércoles 21 de octubre
|Computadora
|Sitio web foxone.mx
|Celular o tableta
|Aplicación oficial de FOX One para Android, iPhone y iPad
|Smart TV
|Android TV, televisores Samsung de 2019 en adelante y Smart TV LG compatibles
|Dispositivo de streaming
|Roku, Amazon Fire TV y Apple TV
|Enviar la imagen del celular al televisor
|Chromecast o Apple AirPlay
|Contratación directa
|foxone.mx
|Acceso mediante proveedor
|Opción «Ingresa con tu proveedor»
Para seguir el Real Madrid vs. RB Leipzig por FOX One en México, puedes utilizar el sitio foxone.mx, la aplicación para celulares y tabletas o un televisor y dispositivo de streaming compatible. El partido está programado para el miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas del centro de México; esa hora corresponde al inicio del encuentro, no necesariamente al comienzo de la cobertura previa.
Si todavía no tienes acceso, la contratación directa se realiza en el sitio de FOX One. Los precios publicados por su centro de ayuda son de 225 pesos mexicanos para el plan mensual y de 1,399 pesos mexicanos para el anual. También existe la opción de ingresar mediante un proveedor participante, siempre que tu contratación contemple ese acceso.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. RB Leipzigpor UEFA Champions League?
|País o territorio
|Hora local
|Perú
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Argentina
|16:00
|Chile
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Paraguay
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Venezuela
|15:00
|México —hora del centro—
|13:00
|Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
|13:00
|Panamá
|14:00
|España —hora peninsular—
|21:00
Alineaciones posibles de Real Madrid vs. RB Leipzig
Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.
Posible alineación del RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Gruda, Nkunku, Nusa; Rômulo.