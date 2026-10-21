El Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League este miércoles 21 de octubre desde las 21:00 horario peninsular en el Estadio Santiago Bernabéu . El equipo de José Mourinho buscará hacer valer su localía y prolongar su racha de victorias tras imponerse por 4-1 al Sevilla en LaLiga EA Sports. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Para todo el público mexicano, puedes sintonizar la señal oficial de FOX One por TV y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Cómo y dónde ver FOX One en México para el Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO

El partido Real Madrid vs. RB Leipzig del miércoles 21 de octubre de 2026 se podrá seguir en México por FOX One, de acuerdo con las guías de transmisión consultadas . El encuentro de la Champions League comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Santiago Bernabéu.

Opción o información Dónde acceder Partido y horario Real Madrid vs. RB Leipzig, miércoles 21 de octubre Computadora Sitio web foxone.mx Celular o tableta Aplicación oficial de FOX One para Android, iPhone y iPad Smart TV Android TV, televisores Samsung de 2019 en adelante y Smart TV LG compatibles Dispositivo de streaming Roku, Amazon Fire TV y Apple TV Enviar la imagen del celular al televisor Chromecast o Apple AirPlay Contratación directa foxone.mx Acceso mediante proveedor Opción «Ingresa con tu proveedor»

Para seguir el Real Madrid vs. RB Leipzig por FOX One en México, puedes utilizar el sitio foxone.mx , la aplicación para celulares y tabletas o un televisor y dispositivo de streaming compatible. El partido está programado para el miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas del centro de México; esa hora corresponde al inicio del encuentro, no necesariamente al comienzo de la cobertura previa.

Si todavía no tienes acceso, la contratación directa se realiza en el sitio de FOX One. Los precios publicados por su centro de ayuda son de 225 pesos mexicanos para el plan mensual y de 1,399 pesos mexicanos para el anual. También existe la opción de ingresar mediante un proveedor participante, siempre que tu contratación contemple ese acceso.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. RB Leipzigpor UEFA Champions League?

País o territorio Hora local Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Argentina 16:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 México —hora del centro— 13:00 Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 13:00 Panamá 14:00 España —hora peninsular— 21:00

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. RB Leipzig

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Posible alineación del RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Gruda, Nkunku, Nusa; Rômulo.

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)