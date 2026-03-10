Respaldado por el desparpajo imparable de Lamine Yamal y el retorno de Pedri como faro en la medular, el Barcelona llega lanzado a St. James’ Park para reafirmar este martes 10 de marzo (14:00 horas del Tiempo de Centro) su etiqueta de favorito en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Newcastle, sostenido por cuatro triunfos consecutivos, once goles a favor y solo uno en contra, aunque con la espina reciente de haberse quedado a un paso de la remontada en las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre FC Barcelona y Newcastle United por la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Newcastle United por Champions League 2025 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Newcastle United por la Champions League 2026

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : FC Barcelona vs. Newcastle United (Ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26)

: FC Barcelona vs. Newcastle United (Ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26) Fecha : Martes 10 de marzo de 2026

: Martes 10 de marzo de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Anfield Road, Liverpool (Inglaterra)