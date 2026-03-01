El Superclásico del fútbol chileno paraliza a toda la afición este domingo 1 de marzo de 2026 en punto de las 6:00 pm Hora de Santiago / 4:00 pm ET / 3:00 pm Tiempo del Centro de México / 1:00 pm PT . Colo-Colo recibe a la Universidad de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera en el Estadio Monumental, que promete ser una verdadera caldera desde el primer segundo.

Los albos llegan en un excelente momento con nueve puntos, buscando consolidar su dominio en la parte alta de la tabla. Por su parte, la escuadra azul dirigida por Francisco Meneghini necesita una victoria urgente para revertir su inicio irregular. Si vives en Estados Unidos, no te puedes perder este duelo histórico lleno de pasión y rivalidad sudamericana, cuyo pitazo inicial a cargo del árbitro Cristian Garay.

Si te preguntas cómo ver el partido U. de Chile vs. Colo-Colo hoy mismo, tienes excelentes opciones digitales a tu disposición. La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports EN VIVO por Internet para que no pierdas ningún detalle de la acción en la cancha. Además, si cuentas con el servicio de tu proveedor de cable, la plataforma TNT Go Online te permitirá seguir el minuto a minuto desde cualquier lugar.

Otra excelente alternativa para disfrutar de este Superclásico de la Liga de Primera es mediante la plataforma de streaming Max (o HBO Max, según tu región). Solo necesitas ingresar con tu usuario y contraseña habituales para acceder a la señal en directo de este emocionante compromiso. Esta opción es perfecta si prefieres ver el fútbol desde tu Smart TV, computadora o dispositivo móvil con la máxima calidad de imagen.

¿Qué precio y planes tiene TNT Sports en Chile para ver U. de Chile vs. Colo-Colo?

El precio de TNT Sports Premium en Chile ronda entre los $12.490 y $14.590 pesos mensuales, dependiendo del cableoperador (Entel, Movistar, Mundo, Zapping, etc.). También se encuentra disponible por streaming a través de HBO Max por $13.990 mensuales.

Principales opciones de contratación de TNT Sports en Chile

TV Cable (Entel, Movistar, Claro, VTR) Zapping Streaming (HBO Max) Resto del mundo TNT Sports Premium HD suele costar alrededor de $13.990 - $14.590 mensuales. El plan Fútbol tiene un costo de, comúnmente$18.900/mes, incluyendo otros beneficios. El plan TNT Sports en Max cuesta $13.990 adicionales al mes. Ofrece el servicio con un costo adicional, con planes que pueden incluir TNT Sports en la plataforma de streaming, con precios que varían.

Nota: Los precios están sujetos a cambios y pueden tener promociones vigentes por tiempo limitado.

¿Cómo ver MAX EN VIVO, U. de Chile vs. Colo-Colo por la Liga de Primera de Chile 2026 desde México?

Si deseas ver el contenido de MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio y planes tiene MAX en México?

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, U. de Chile vs. Colo-Colo por la Liga de Primera de Chile 2026 desde México?

En México, TNT Sports transmite todos los partidos de la Liga de Primera de Chile, así como la UEFA Champions League, incluyendo los sorteos de la Fase Liga, octavos de final ,cuartos de final y semifinal desde Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver el partido U. de Chile vs. Colo-Colo por el Superclásico de Chile 2026

Fecha: Domingo, 01 de marzo de 2026

Hora: 4 pm ET / 3 pm Tiempo del Centro de México / 18:00 Hora de Santiago (Chile) / 1 pm PT

Canal: TNT | Streaming: MAX

Lugar: Estadio Monumental David Arellano de Santiago