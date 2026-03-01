El fútbol chileno vive una nueva edición del esperado Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que se jugará este domingo 1 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de Santiago por la jornada 5 de la Liga de Primera. El encuentro está programado para las 6:00 p.m. (hora de Chile, Argentina y Uruguay), y en Estados Unidos podrá seguirse en vivo desde las 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT a través de HBO Max, TNT Sports Go y TNT SPORTS Premium.

Será el Superclásico número 199 entre los dos clubes más populares de Chile, un enfrentamiento cargado de historia, pasión y rivalidad. En esta ocasión, Colo-Colo llega en un momento muy diferente a su archirrival, con un presente futbolístico de mejor nivel y la motivación de mantenerse en la cima del torneo.

El Cacique dejó atrás un inicio irregular y encadena tres triunfos consecutivos, lo que lo posiciona como uno de los líderes del campeonato y fortalece el ánimo de sus dirigidos para este duelo clave en casa. Con figuras en gran forma, el equipo de Jorge Almirón buscará hacer respetar su localía ante su clásico enemigo.

Por el lado contrario, la U. de Chile atraviesa un panorama más complicado. El conjunto azul aún no ha conseguido una victoria en la temporada y afronta el partido con la presión de revertir su mal arranque. Los dirigidos por Francisco Meneghini necesitan sumar para calmar las críticas y recuperar la confianza de su afición antes de que sea tarde.

¿A qué hora juega Colo-Colo vs. U. de Chile por el Superclásico de Chile 2026 en USA?

4:00 p.m. - Hora del Este (ET)

3:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

2:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

1:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Colo-Colo vs. U. de Chile por el Superclásico de Chile 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Colo-Colo vs. U. de Chile está programado para comenzar a partir de las 6:00 pm (Hora de Santiago). Aquí te compartimos los horarios en diferentes países del mundo para seguir el partidazo de la fecha 5 de la Liga de Primera desde el Estadio Monumental David Arellano de la capital chilena:

Argentina - 6:00 pm

Brasil - 6:00 pm

Chile - 6:00 pm

Paraguay - 6:00 pm

Uruguay - 6:00 pm

República Dominicana - 5:00 pm

Bolivia - 5:00 pm

Puerto Rico - 5:00 pm

Venezuela - 5:00 pm

Colombia - 4:00 pm

Ecuador - 4:00 pm

Perú - 4:00 pm

México - 3:00 pm

El Salvador - 3:00 pm

Nicaragua - 3:00 pm

Costa Rica - 3:00 pm

Honduras - 3:00 pm

¿Qué canales transmiten Colo-Colo vs. U. de Chile por TV y streaming desde Estados Unidos, México y Latinoamérica?

El Colo-Colo vs. U. de Chile podrá verse en USA, México y el resto del mundo a través de tu servicio favorito de VPN, ya que solo se podrá ver única y exclusivamente en territorio chileno por HBO Max, TNT Sports Go y TNT SPORTS Premium.