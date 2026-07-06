El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante con un auténtico clásico europeo. España y Portugal se enfrentan por un lugar en los cuartos de final en un partido que promete grandes emociones y que podrá seguirse EN VIVO en Estados Unidos a través de la cobertura especial de Telemundo Deportes Mundial.

Si te preguntas cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, ya sea por televisión abierta, cable o internet, aquí encontrarás todas las opciones disponibles. Además, te compartimos los horarios oficiales del España vs. Portugal en distintos países para que no te pierdas el inicio de uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

Cómo ver Telemundo Deportes Mundial EN VIVO online por TV o por internet

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir toda la cobertura del Mundial 2026 a través de Telemundo Deportes, que ofrece la transmisión oficial en español de los principales encuentros del torneo, incluyendo el choque entre España y Portugal.

Estas son las principales formas de ver Telemundo Deportes Mundial EN VIVO:

Ver Telemundo Deportes por TV abierta

Telemundo transmite el partido en señal abierta en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos.

transmite el partido en señal abierta en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Solo necesitas una antena digital compatible para acceder a la señal local donde esté disponible.

Ver Telemundo Deportes por televisión de paga

Si cuentas con un operador de cable o satélite, podrás acceder a:

Telemundo

Universo (partidos seleccionados del Mundial)

Entre los proveedores que incluyen estas señales destacan:

Xfinity

Spectrum

Cox

Optimum

DirecTV

DISH

Verizon Fios

Ver Telemundo Deportes online

También puedes disfrutar del partido desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV mediante:

Peacock Premium , con la cobertura completa del Mundial en español.

, con la cobertura completa del Mundial en español. La aplicación Telemundo Deportes , iniciando sesión con un proveedor de televisión participante.

, iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. Sitio web de Telemundo Deportes, con acceso mediante credenciales de un operador de TV.

Estas alternativas permiten seguir el encuentro en vivo desde prácticamente cualquier lugar de Estados Unidos con conexión a internet.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

¿A qué hora juega España vs. Portugal? Horarios por país

España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Dallas, por los octavos de final del Mundial 2026.

Consulta los horarios del partido según tu país: