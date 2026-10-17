La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como principal atractivo un encuentro sin cuartel cuando Chivas de Guadalajara y Tigres UANL midan fuerzas en el Estadio Akron en el que, si bien los auriazules han tenido un dominio histórico favorable en sus últimas visitas a Zapopan (4 victorias y 3 empates en 8 juegos), el último antecedente en este mismo recinto deportivo favorece notablemente a los dueños de casa, quienes los eliminaron por 2-0 en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. No te pierdas ni un solo instante de la acción del juego Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL con la transmisión de Telemundo Deportes Ahora este sábado 17 de octubre desde las 6:07 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 8:07 p.m. ET / 5:07 p.m. PT .

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Prime Video transmitirá EN VIVO el partido Chivas vs. Tigres hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Telemundo Deportes transmitirá el partido de la Jornada 12 entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido más esperado de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

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LG Smart TV

Android

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iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Chivas y Tigres juegan hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. Horarios y canales de TV para ver el partido. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Horario, TV y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO desde EE.UU. por Liga MX

Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2026

Sábado, 18 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco

Estadio Akron, Zapopan, Jalisco Horario: 8:07 pm ET / 5:07 pm PT

8:07 pm ET / 5:07 pm PT Canal TV: Telemundo Deportes y Universo

Telemundo Deportes y Universo Streaming: Peacock TV

Chivas de Guadalajara vuelve a escena este sábado 22 de agosto con la misión de defender su condición de local frente a los Xolos de Tijuana, en uno de los partidos que animarán la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Akron y promete una batalla intensa por puntos importantes en el arranque del campeonato. Los aficionados podrán seguir el Chivas vs. Xolos EN VIVO y ONLINE, con la transmisión de Telemundo Deportes y las opciones digitales disponibles para no perderse ningún detalle del duelo. (VIDEO DEL X DE @Chivas)