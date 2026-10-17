Ronie Bautista
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La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como principal atractivo un encuentro sin cuartel cuando Chivas de Guadalajara y Tigres UANL midan fuerzas en el Estadio Akron en el que, si bien los auriazules han tenido un dominio histórico favorable en sus últimas visitas a Zapopan (4 victorias y 3 empates en 8 juegos), el último antecedente en este mismo recinto deportivo favorece notablemente a los dueños de casa, quienes los eliminaron por 2-0 en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. No te pierdas ni un solo instante de la acción del juego Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL con la transmisión de Telemundo Deportes Ahora este sábado 17 de octubre desde las 6:07 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 8:07 p.m. ET / 5:07 p.m. PT.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Prime Video transmitirá EN VIVO el partido Chivas vs. Tigres hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Prime Video transmitirá EN VIVO el partido Chivas vs. Tigres hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Telemundo Deportes transmitirá el partido de la Jornada 12 entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido más esperado de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Chivas y Tigres juegan hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. Horarios y canales de TV para ver el partido. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Chivas y Tigres juegan hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. Horarios y canales de TV para ver el partido. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Horario, TV y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO desde EE.UU. por Liga MX

  • Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2026
  • Lugar: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco
  • Horario: 8:07 pm ET / 5:07 pm PT
  • Canal TV: Telemundo Deportes y Universo
  • Streaming: Peacock TV
Prime VIDEO y Telemundo Deportes EN VIVO — ver partido Chivas de Guadalajara vs. Xolos de Tijuana por TV y Online | VIDEO
Chivas de Guadalajara vuelve a escena este sábado 22 de agosto con la misión de defender su condición de local frente a los Xolos de Tijuana, en uno de los partidos que animarán la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Akron y promete una batalla intensa por puntos importantes en el arranque del campeonato. Los aficionados podrán seguir el Chivas vs. Xolos EN VIVO y ONLINE, con la transmisión de Telemundo Deportes y las opciones digitales disponibles para no perderse ningún detalle del duelo. (VIDEO DEL X DE @Chivas)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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