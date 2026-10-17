Este sábado 17 de octubre, Chivas de Guadalajara se enfrentará a Tigres por la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Este emocionante encuentro se disputará en el Estadio Akron y podrá verse en México a través de Prime Video (a las 17:07 horas). Ambos equipos buscarán una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla y mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Chivas llega a este compromiso sin conseguir una victoria en sus últimos tres partidos. Después de empatar con América en el Clásico Nacional, igualó ante Atlas y perdió por 2-0 frente a Querétaro. El equipo dirigido por Gabriel Milito necesita recuperar su mejor versión para volver a sumar de a tres. Además, no contará con Kevin Castañeda, quien deberá cumplir una sanción tras ser expulsado en el Clásico Tapatío.

Tigres, por su parte, ocupa el puesto 13 de la clasificación con 13 puntos. El conjunto regiomontano registra tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con un balance de 13 goles a favor y 15 en contra. Por ello, sumar puntos ante Chivas será fundamental para mejorar su posición y mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase del Apertura.

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GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Chivas y Tigres juegan hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. Horarios y canales de TV para ver el partido. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

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