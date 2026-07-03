Continúa el desarrollo de los 16avos de final del Mundial 2026 y van quedando definidas las llaves para la siguiente instancia. Este jueves 2 de julio, no te pierdas la transmisión de Portugal vs. Croacia vía Telemundo Deportes y Peacock TV en español, desde Estados Unidos, a partir de las 7:00 p.m. ET. Este encuentro de pronóstico reservado tendrá cara a cara a dos leyendas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes podrían estar disputando su última Copa del Mundo.

Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS HOY 2 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el BMO Field de Toronto, Canadá. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes mediante su aplicación oficial con acceso a un proveedor de televisión participante y a través de distintas plataformas OTT compatibles con la señal del canal. Dependiendo de tu servicio de televisión y ubicación, estas son las principales alternativas para seguir el duelo entre Portugal vs. Croacia por los 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

App Telemundo (iOS y Android) : permite acceder a la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión. También ofrece contenido exclusivo, repeticiones y compatibilidad con Chromecast y AirPlay.

: permite acceder a la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión. También ofrece contenido exclusivo, repeticiones y compatibilidad con Chromecast y AirPlay. Telemundo Deportes En Vivo : plataforma oficial para seguir la cobertura deportiva de la cadena desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

: plataforma oficial para seguir la cobertura deportiva de la cadena desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles. Peacock : incluye gran parte del contenido deportivo y de entretenimiento de NBCUniversal. Dependiendo de los derechos vigentes, ofrece programación relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026.

: incluye gran parte del contenido deportivo y de entretenimiento de NBCUniversal. Dependiendo de los derechos vigentes, ofrece programación relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026. Hulu + Live TV : incorpora la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, además de DVR ilimitado y acceso multidispositivo.

: incorpora la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, además de DVR ilimitado y acceso multidispositivo. YouTube TV : ofrece Telemundo en las ciudades donde la estación local está disponible, junto con almacenamiento en la nube para grabaciones.

: ofrece Telemundo en las ciudades donde la estación local está disponible, junto con almacenamiento en la nube para grabaciones. Fubo: uno de los servicios de streaming deportivos más populares en Estados Unidos, con acceso a Telemundo en sus principales paquetes de televisión en vivo.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido Portugal vs. Croacia por los 16vos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

¿Cómo ver Telemundo en Albuquerque, Nuevo México ?

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Atlanta, Georgia ?

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Austin, Texas ?

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Bakersfield, California ?

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Baltimore, Maryland?

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Bronx, Nueva York?

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Brooklyn, Nueva York?

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Buffalo, Nueva York?

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte?

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Chicago, Illinois?

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Cincinnati, Ohio?

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Cleveland, Ohio?

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Colorado Springs, Colorado?

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Columbus, Ohio?

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Dallas, Texas?

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Denver, Colorado?

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Detroit, Michigan?

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en El Paso, Texas?

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Fort Lauderdale, Florida?

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Fort Worth, Texas?

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Fresno, California?

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Houston, Texas?

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Indianápolis, Indiana?

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Jacksonville, Florida?

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Las Vegas, Nevada?

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Louisville, Kentucky?

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Memphis, Tennessee?

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Miami, Florida?

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Milwaukee, Wisconsin?

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Minneapolis, Minnesota?

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Nueva York, NY?

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma?

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Orlando, Florida?

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Filadelfia, Pensilvania?

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Phoenix, Arizona?

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania?

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Portland, Oregón?

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Sacramento, California?

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en St. Paul, Minnesota?

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Salt Lake City, Utah?

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San Antonio, Texas?

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San Diego, California?

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San Francisco, California?

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en San José, California?

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Seattle, Washington?

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Tampa, Florida?

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Tucson, Arizona?

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo en Distrito de Columbia?

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 con Telemundo Deportes

Partido : Portugal vs. Croacia , por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026.

: , por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. Canal de TV (español en Estados Unidos) : Telemundo Deportes.

: Telemundo Deportes. Canal de TV (inglés) : FOX Network.

: FOX Network. Streaming : Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y fuboTV.

: Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y fuboTV. Radio : SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

: SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. Horario : 7:00 pm ET / 4:00 pm PT.

: 7:00 pm ET / 4:00 pm PT. Estadio : BMO Field.

: BMO Field. Lugar: Toronto (Canadá).

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)