Durante años compartieron vestuario, títulos europeos y algunas de las noches más exitosas en la historia reciente del Real Madrid. Este jueves 2 de julio, sin embargo, Cristiano Ronaldo y Luka Modric volverán a encontrarse con una camiseta diferente y un objetivo idéntico: seguir con vida en el Mundial 2026. Portugal y Croacia se enfrentan en el BMO Field Stadium de Toronto por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en un duelo que reúne a dos de los futbolistas más influyentes de su generación y que marcará el final del camino para uno de ellos.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (20:00 en Argentina; 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) y tendrá a Portugal ligeramente favorita por profundidad de plantilla, aunque Croacia vuelve a apoyarse en la experiencia competitiva que la ha convertido en una selección incómoda para cualquiera. Para gran parte de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial EN VIVO por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Portugal y Croacia para Sudamérica. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada al torneo.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Jueves 2 de julio de 2026 Partido Portugal vs. Croacia Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) Hora España 00:00 horas México (CT) 17:00 horas Estados Unidos (ET/PT) 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT Perú, Colombia y Ecuador 18:00 horas Chile, Venezuela y Bolivia 19:00 horas Argentina, Uruguay y Paraguay 20:00 horas TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio BMO Field Stadium Ciudad Toronto, Canadá

Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mientras Cristiano Ronaldo busca extender una carrera irrepetible con una nueva clasificación mundialista, Luka Modric intentará guiar una vez más a Croacia en una ronda donde la experiencia suele pesar tanto como el talento. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, ESPN 2 EN DIRECTO y Disney+ Premium ONLINE para no perderte ningún detalle desde Toronto.