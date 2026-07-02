TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON IA DE GEMINI AI, CHATGPT, PERPLEXITY AI, CANVA Y GROK
TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON IA DE GEMINI AI, CHATGPT, PERPLEXITY AI, CANVA Y GROK
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Durante años compartieron vestuario, títulos europeos y algunas de las noches más exitosas en la historia reciente del Real Madrid. Este jueves 2 de julio, sin embargo, Cristiano Ronaldo y Luka Modric volverán a encontrarse con una camiseta diferente y un objetivo idéntico: seguir con vida en el Mundial 2026. Portugal y Croacia se enfrentan en el BMO Field Stadium de Toronto por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en un duelo que reúne a dos de los futbolistas más influyentes de su generación y que marcará el final del camino para uno de ellos.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (20:00 en Argentina; 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) y tendrá a Portugal ligeramente favorita por profundidad de plantilla, aunque Croacia vuelve a apoyarse en la experiencia competitiva que la ha convertido en una selección incómoda para cualquiera. Para gran parte de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial EN VIVO por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Portugal y Croacia para Sudamérica. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada al torneo.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

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  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaJueves 2 de julio de 2026
PartidoPortugal vs. Croacia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
Hora España00:00 horas
México (CT)17:00 horas
Estados Unidos (ET/PT)7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT
Perú, Colombia y Ecuador18:00 horas
Chile, Venezuela y Bolivia19:00 horas
Argentina, Uruguay y Paraguay20:00 horas
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioBMO Field Stadium
CiudadToronto, Canadá

Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mientras Cristiano Ronaldo busca extender una carrera irrepetible con una nueva clasificación mundialista, Luka Modric intentará guiar una vez más a Croacia en una ronda donde la experiencia suele pesar tanto como el talento. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, ESPN 2 EN DIRECTO y Disney+ Premium ONLINE para no perderte ningún detalle desde Toronto.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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