Portugal afronta un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando enfrente a Croacia en un vibrante duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. El conjunto portugués, liderado por Cristiano Ronaldo, buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda frente a una selección croata que también aspira a seguir avanzando en el torneo.

Si quieres seguir este partidazo EN VIVO, en esta nota te contamos cómo ver Portugal vs. Croacia por DIRECTV Sports y DGO, cuáles son las opciones para seguir la transmisión desde televisión o Internet y los horarios oficiales del encuentro en distintos países.

¿Cómo ver DIRECTV Sports y DGO EN VIVO por TV o Internet?

DIRECTV Sports cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en varios países de Sudamérica. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV.

Estas son las principales formas de ver Portugal vs. Croacia EN VIVO:

DIRECTV Sports , disponible para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV.

, disponible para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV. DGO (DIRECTV GO) , mediante una suscripción activa desde la plataforma oficial.

, mediante una suscripción activa desde la plataforma oficial. Smart TV , descargando la aplicación de DGO en televisores compatibles.

, descargando la aplicación de DGO en televisores compatibles. Celulares y tablets , a través de la app oficial de DGO para Android y iPhone.

, a través de la app oficial de DGO para Android y iPhone. Computadoras , ingresando desde cualquier navegador web compatible.

, ingresando desde cualquier navegador web compatible. Dispositivos de streaming , como Chromecast, Apple TV y Android TV compatibles con la aplicación.

, como Chromecast, Apple TV y Android TV compatibles con la aplicación. Múltiples dispositivos, iniciando sesión con la misma cuenta de DGO, según las condiciones del servicio.

Gracias a estas alternativas, los aficionados podrán seguir el partido en vivo desde casa o mientras se desplazan, con acceso desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horarios de Portugal vs. Croacia por país

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.