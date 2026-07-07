La selección de Colombia afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Suiza por un boleto a los cuartos de final. El conjunto cafetero buscará mantener su buen rendimiento en la Copa del Mundo ante un rival europeo que llega con la misma ilusión de seguir avanzando en el torneo.

Para los aficionados que se encuentran en Estados Unidos, Telemundo Deportes será una de las principales opciones para seguir el encuentro en español. En esta nota te contamos cómo ver la señal por televisión o internet, las alternativas para acceder mediante Peacock y los horarios oficiales del partido en distintos países.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO por TV o por internet?

Los derechos del Mundial 2026 en español en Estados Unidos incluyen la cobertura de Telemundo Deportes, que ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y Suiza.

Estas son las principales formas de seguir la señal:

Telemundo (TV abierta): Disponible gratuitamente en estaciones afiliadas de Telemundo en Estados Unidos.

Disponible gratuitamente en estaciones afiliadas de Telemundo en Estados Unidos. Telemundo Deportes por TV paga: También puede verse mediante operadores de cable y televisión satelital que incluyen el canal.

También puede verse mediante operadores de cable y televisión satelital que incluyen el canal. Peacock Premium: El servicio de streaming de NBCUniversal transmite los partidos del Mundial 2026 en español para sus suscriptores.

El servicio de streaming de NBCUniversal transmite los partidos del Mundial 2026 en español para sus suscriptores. Aplicación Telemundo: Los usuarios con un proveedor de televisión compatible pueden acceder a la transmisión en vivo desde dispositivos móviles.

Los usuarios con un proveedor de televisión compatible pueden acceder a la transmisión en vivo desde dispositivos móviles. Sitio web de Telemundo Deportes: Permite seguir la programación en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV participante.

Permite seguir la programación en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV participante. Smart TV y dispositivos de streaming: Peacock y la aplicación de Telemundo están disponibles para Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, Android TV y otros dispositivos compatibles.

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza? Horarios por país

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver (Canadá) por los octavos de final del Mundial 2026.