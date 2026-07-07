La selección de Colombia afronta uno de sus partidos más importantes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Suiza por un boleto a los cuartos de final. El combinado cafetero buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo en un duelo que promete emociones de principio a fin desde el BC Place de Vancouver, Canadá.

Si te preguntas cómo ver Canal RCN EN VIVO para seguir el compromiso, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión por televisión abierta, las opciones para verlo por internet y los horarios oficiales del partido en los principales países de América y España.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por TV o por internet?

Los aficionados en Colombia podrán seguir el partido entre Colombia y Suiza a través de Canal RCN, que ofrecerá la transmisión en señal abierta.

Estas son las principales formas de ver Canal RCN EN VIVO:

Televisión abierta: Canal RCN está disponible gratuitamente en la TDT y en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Colombia.

Canal RCN está disponible gratuitamente en la TDT y en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Colombia. Página web de Canal RCN: La señal en vivo puede seguirse desde el portal oficial de Canal RCN, sujeto a disponibilidad y restricciones geográficas dentro de Colombia.

La señal en vivo puede seguirse desde el portal oficial de Canal RCN, sujeto a disponibilidad y restricciones geográficas dentro de Colombia. Aplicación oficial de Canal RCN: Los usuarios también pueden acceder a la transmisión en dispositivos móviles compatibles mediante la aplicación oficial del canal.

Los usuarios también pueden acceder a la transmisión en dispositivos móviles compatibles mediante la aplicación oficial del canal. Smart TV: Es posible acceder a la señal a través del navegador o aplicaciones compatibles, dependiendo del dispositivo.

Para disfrutar del encuentro sin interrupciones se recomienda contar con una conexión estable a internet si se opta por la transmisión online.

¿Cómo ver Canal RCN desde el extranjero?

Sí, es posible ver el Canal RCN desde el extranjero, aunque el acceso a su señal en vivo a través de su página web o aplicación oficial suele estar restringido geográficamente fuera de Colombia.

Para superar este bloqueo y acceder a la transmisión, la opción más efectiva es el uso de una red privada virtual (VPN).

¿Cómo funciona este método?

Una VPN te permite cambiar tu dirección IP virtual para que los sitios web detecten tu ubicación como si estuvieras conectándote desde Colombia, permitiéndote así acceder al contenido sin restricciones.

Pasos generales para ver RCN desde el exterior:

Elige una VPN confiable: Es importante seleccionar un proveedor que cuente con servidores estables en Colombia y buena velocidad para streaming. Algunas opciones mencionadas habitualmente por su rendimiento incluyen NordVPN, Surfshark o IPVanish. Instala la aplicación: Descarga la aplicación de la VPN en el dispositivo que vayas a utilizar (computador, celular, tablet o incluso configurándola en tu router para Smart TV). Conéctate a un servidor en Colombia: Abre la aplicación de la VPN, busca “Colombia” en la lista de países disponibles y conéctate. Accede a RCN: Una vez establecida la conexión, ingresa al sitio web oficial de RCN (o su aplicación oficial) y dirígete a la sección de “TV en vivo”. El bloqueo geográfico debería haber desaparecido.

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza? Horarios por país

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver (Canadá) por los octavos de final del Mundial 2026.