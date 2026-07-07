Colombia se prepara para seguir haciendo historia en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, cuando se mida ante Suiza este martes 7 de julio por los octavos de final desde el Estadio BC Place de Vancouver, Columbia Británica (Canadá). Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Colombia vs. Suiza en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la ronda de eliminación directa del máximo torneo de selecciones.
¿A qué hora ver EN VIVO Colombia vs. Suiza por los 8avos de final del Mundial 2026 en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este martes 7 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- España: 10:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Colombia vs. Suiza por los 8avos de final del Mundial 2026?
Este martes 7 de julio se podrá ver el partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América tvGO, Paramount+, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
- Costa Rica: ViX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: ViX, Pio Deportes