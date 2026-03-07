El duelo entre Estados Unidos y Gran Bretaña corresponde a la fase de grupos (Pool B) del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputa en Houston, Texas. MLB y el COI detallan que el juego está programado para el sábado 7 de marzo a las 8:00 p.m. ET, en el parque de los Houston Astros (Daikin Park) .

En horario local, eso se traduce en 7:00 p.m. CT para los aficionados de Houston y gran parte del centro del país, mientras que en la Costa Oeste el primer lanzamiento será a las 5:00 p.m. PT. Al ser juego de noche, resulta ideal para el público estadounidense que desea seguir el encuentro después de la jornada laboral o en fin de semana.

¿A qué hora juega Team USA vs. Gran Bretaña en vivo por el CMB 2026?

Zona horaria de EE.UU. Abreviatura Hora del partido Gran Bretaña vs. Team USA Referencia típica de ciudades Costa Este ET 8:00 p.m. Nueva York, Miami, Atlanta, Washington D. C. Centro CT 7:00 p.m. Houston, Chicago, Dallas, Nueva Orleans Montaña MT 6:00 p.m. Denver, Salt Lake City, Phoenix* Pacífico PT 5:00 p.m. Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas Alaska AKT 4:00 p.m. Anchorage, Juneau Hawaii-Aleutianas HST 3:00 p.m. Honolulu

Dónde ver el partido Gran Bretaña vs. Team USA EN VIVO por streaming en Estados Unidos

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuenta con derechos oficiales en Estados Unidos a través de la familia de canales de FOX Sports. Según MLB y FOX, todos los juegos del torneo se emiten en alguna de estas señales:

FOX (señal abierta en la mayoría de mercados).

FS1 (FOX Sports 1).

FS2 (FOX Sports 2).

FOX Deportes, con transmisión en español.

Servicio / plataforma Canales disponibles para el Clásico Mundial Cómo se ve el juego Gran Bretaña vs. USA Requisito principal de acceso Fubo FOX, FS1 y FS2 Transmisión en vivo del partido a través del canal FOX dentro de la app. Suscripción activa a Fubo con paquete que incluya canales FOX. YouTube TV FOX (en la mayoría de mercados de EE.UU.) Permite ver el partido en directo en la app si FOX está disponible en tu zona. Suscripción a YouTube TV y verificación de disponibilidad local de FOX. Hulu + Live TV FOX (en la mayoría de mercados de EE.UU.) Emisión en vivo del encuentro por el canal FOX dentro de la plataforma. Suscripción a Hulu + Live TV con FOX incluido en tu mercado. FOX Sports App y plataformas de FOX FOX, FS1 y FS2 (según el partido) Transmite juegos del torneo en vivo; el calendario define si va por FOX, FS1 o FS2. Autenticarse con usuario y contraseña de tu proveedor de TV de pago.

FOX Sports App: quienes ya tienen suscripción a un proveedor de TV que incluya FOX/FS1/FS2 pueden iniciar sesión en la aplicación de FOX Sports o en el sitio web de FOX para ver en vivo sin costo adicional.

Tubi: el servicio gratuito con anuncios de FOX transmite una selección de juegos del Clásico Mundial 2026, incluidos encuentros de fase de grupos y rondas finales. Para el usuario, esto significa que puede ver partidos en Tubi sin pagar suscripción, solo con registro y aceptando publicidad.

Fubo: plataformas como Fubo ofrecen todos los canales de FOX Sports (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes) y, además, suelen incluir pruebas gratuitas temporales para nuevos usuarios. De esta forma, es posible ver el duelo entre USA y Great Britain “online gratis” durante el periodo de prueba, de manera 100% legal.

Aspecto Detalle para USA Partido Team USA vs. Great Britain (Pool B, WBC 2026)

Fecha Sábado 7 de marzo de 2026

Hora ET 8:00 p.m. ET ​ Hora CT 7:00 p.m. CT (Houston) ​ Hora PT 5:00 p.m. PT ​ Sede Daikin Park, Houston, Texas TV en inglés FOX, FS1, FS2 (según programación específica) TV en español FOX Deportes ​ Streaming autenticado FOX Sports App / sitio web de FOX Sports Streaming "gratis" con ads Tubi (selección de juegos del WBC 2026) TV online con free trial Fubo con todos los canales FOX Sports ​