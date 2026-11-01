El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá este domingo 1 de noviembre una de las carreras más esperadas de la temporada 2026 de Fórmula 1. El Gran Premio de México tendrá como atractivo la posibilidad de que Kimi Antonelli asegure matemáticamente el título mundial y la presentación de Sergio «Checo» Pérez ante su afición, en una jornada que también podrá seguirse por televisión y streaming a través de SKY Sports y su plataforma digital SKY+.

¿Cómo ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de México 2026 por la Fórmula Uno?

Además de México, SKY Sports transmitirá el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir las carrera de la F1 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de México 2026 por streaming online?

Anteriormente conocida como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma de streaming vinculada a SKY Sports HD en México. El servicio ofrece acceso a contenidos deportivos y de entretenimiento mediante sus planes Sky+ Básico, de $299 pesos mensuales, y Sky+ Premium, de $499 pesos mensuales.

Sky+ Básico: incluye un decodificador Android con el que podrás acceder al streaming de las plataformas y los contenidos ofrecidos por SKY.

Más de 80 canales en HD.

ViX Premium, Star+ y Max.

Contenido en 4K.

1 equipo SKY.

Acceso a 1 dispositivo móvil.

Precio: $299.00 pesos al mes.

Sky+ Premium: incluye un decodificador Android para acceder al streaming de las plataformas y los contenidos ofrecidos por SKY.

Más de 100 canales en HD.

ViX Premium, Star+ y Max.

Contenido en 4K.

1 equipo SKY.

Acceso a 2 dispositivos móviles.

Precio: $499.00 pesos al mes.

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de México 2026

El Gran Premio de México 2026 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México. La carrera principal tendrá una distancia de 71 vueltas y será una nueva oportunidad para que Kimi Antonelli amplíe su ventaja en el campeonato.

Fecha del fin de semana de carrera: del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. Longitud del trazado: 4,304 km.

4,304 km. Curvas: 17.

17. Vueltas: 71.

71. Distancia total del GP: 305,584 km.

305,584 km. Horario de la carrera en México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Horario de la carrera en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Horario de la carrera en Venezuela y Bolivia: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Horario de la carrera en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Horario de la carrera en España: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Dónde ver EN VIVO en México: SKY Sports.

SKY Sports. Streaming: SKY+.

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)