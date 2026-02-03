La magia de la Copa del Rey vuelve a escena este martes 3 de febrero con un duelo que promete emociones fuertes desde el primer minuto. En el Estadio Carlos Belmonte, Barcelona y Albacete se cruzan por los cuartos de final en una eliminatoria a partido único, donde no hay margen para el error ni espacio para especular. Desde las 15:00 ET (14:00 CDMX) , el torneo copero pone frente a frente a la jerarquía de un gigante europeo y al entusiasmo de un local que se aferra a la ilusión de una noche histórica.

Para el Albacete, el contexto es inmejorable para soñar. El conjunto de Segunda División sabe que estas oportunidades no se presentan todos los días y apunta a hacerse fuerte ante su gente para intentar una hazaña que solo consiguió una vez, en junio de 1995, cuando logró derrotar al Barça. El reciente triunfo 2-0 ante Real Zaragoza como local alimenta la confianza y refuerza la idea de que, en la Copa, el orden y la convicción pueden equilibrar cualquier diferencia.

Del otro lado aparece un Barcelona que llega con buen pulso futbolístico y la obligación de imponer su jerarquía. Los blaugranas vienen de vencer 3-1 a Elche por LaLiga, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford, y saben que cualquier distracción puede costar caro en un torneo que no perdona errores. Con la presión de avanzar y el objetivo de seguir en carrera por el título, el Barça buscará evitar sorpresas en una noche donde la épica y la lógica chocan de frente.

Lamine Yamal es una de las figuras del FC Barcelona (Foto: FC Barcelona)

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Albacete por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el partido Barcelona vs. Albacete EN VIVO por LaLiga 2025-26 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Albacete por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Barcelona vs. Albacete por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.