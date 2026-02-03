Hoy, martes 3 de febrero, hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugará el FC Barcelona. Sí, se enfrentará ante el Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey. El partido, que comenzará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España, se disputará en el Estadio Carlos Belmonte. Si quieres saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario mencionar que el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-0 al Racing de Santander en los octavos de final de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a un rival que viene de hacer historia en el torneo. Y es que, en la instancia que te acabo de mencionar, venció 3-2 al Real Madrid. Sin duda, un resultado que le permite soñar despierto frente al cuadro catalán.

El partido FC Barcelona vs. Albacete ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Albacete en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Albacete por la Copa del Rey este martes 3 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Albacete?

Este martes 3 de febrero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Albacete por la Copa del Rey a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: Movistar+, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España, 3Cat

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: DAZN France

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: Flow Sports

Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Perú: América Televisión, Movistar Deportes

Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Play

Uruguay: Flow TV

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte