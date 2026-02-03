La Copa del Rey vuelve a encenderse este martes 3 de febrero con un cruce que mezcla historia, ilusión y mucha tensión competitiva. Barcelona visita al Albacete en el Estadio Carlos Belmonte por los cuartos de final , en una eliminatoria a partido único que no admite errores. Desde las 15:00 ET (14:00 CDMX) , el gigante del fútbol español se enfrenta a un rival que sueña con dar el golpe de la jornada y colarse entre los cuatro mejores del torneo.

Para el Albacete, equipo de la Segunda División, el desafío es tan enorme como emocionante: hacerse fuerte en casa y buscar una hazaña que solo logró una vez en su historia, cuando venció al Barça en junio de 1995. Llega con confianza tras imponerse 2-0 a Real Zaragoza como local, mientras que el conjunto azulgrana aterriza en Albacete con buen ritmo, luego de vencer 3-1 a Elche por LaLiga, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Todo está servido para una noche copera donde la lógica y la sorpresa saldrán a disputarse el protagonismo.

FC Barcelona es uno de los equipos favoritos a ganar la Copa del Rey en esta temporada (Foto: FC Barcelona)

¿A qué hora juega Barcelona vs. Albacete EN VIVO por la Copa del Rey 2026?

Estados Unidos: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

Canales que transmiten EN VIVO el FC Barcelona vs. Albacete?

A continuación, una lista para que conozcas dónde ver el partido Barcelona vs. Albacete de este martes 3 de febrero, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: Movistar+, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España, 3Cat

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: DAZN France

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: Flow Sports

Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Perú: América Televisión, Movistar Deportes

Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Play

Uruguay: Flow TV

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte