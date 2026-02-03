La Copa del Rey vuelve a encenderse este martes 3 de febrero con un cruce que mezcla historia, ilusión y mucha tensión competitiva. Barcelona visita al Albacete en el Estadio Carlos Belmonte por los cuartos de final, en una eliminatoria a partido único que no admite errores. Desde las 15:00 ET (14:00 CDMX), el gigante del fútbol español se enfrenta a un rival que sueña con dar el golpe de la jornada y colarse entre los cuatro mejores del torneo.
Para el Albacete, equipo de la Segunda División, el desafío es tan enorme como emocionante: hacerse fuerte en casa y buscar una hazaña que solo logró una vez en su historia, cuando venció al Barça en junio de 1995. Llega con confianza tras imponerse 2-0 a Real Zaragoza como local, mientras que el conjunto azulgrana aterriza en Albacete con buen ritmo, luego de vencer 3-1 a Elche por LaLiga, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Todo está servido para una noche copera donde la lógica y la sorpresa saldrán a disputarse el protagonismo.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Albacete EN VIVO por la Copa del Rey 2026?
- Estados Unidos: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT
- México: 2:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
- Perú: 3:00 p.m.
- Ecuador: 3:00 p.m.
- Colombia: 3:00 p.m.
- Venezuela: 4:00 p.m.
- Bolivia: 4:00 p.m.
- Argentina: 5:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Uruguay: 5:00 p.m.
Canales que transmiten EN VIVO el FC Barcelona vs. Albacete?
A continuación, una lista para que conozcas dónde ver el partido Barcelona vs. Albacete de este martes 3 de febrero, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV
- España: Movistar+, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España, 3Cat
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- Francia: DAZN France
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: Flow Sports
- Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Perú: América Televisión, Movistar Deportes
- Ecuador: Canal del Fútbol
- Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Play
- Uruguay: Flow TV
- Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte