El británico Lando Norris, al volante de su McLaren, conquistó este sábado 25 de octubre la pole position del Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un giro perfecto de 1:15.586. La hazaña, lograda ante un público entusiasta y un cielo despejado sobre la Ciudad de México, le permite arrancar este domingo 26 desde la posición de privilegio, decidido a apretar la lucha por el título mundial frente a su compañero y actual líder, Oscar Piastri.​

Norris recuperó la sonrisa después de meses de tensión. Firme, veloz y con la concentración de un veterano, el británico llevó a McLaren a su primera pole en México en 35 años, superando a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, segundo y tercero respectivamente. Detrás, George Russell confirmó la fortaleza de Mercedes, mientras que Max Verstappen, cinco veces ganador en tierras mexicanas, debió conformarse con el quinto puesto. Cada milésima de segundo en la clasificación dejó sentir la presión de un campeonato tan cerrado como impredecible.​

Más atrás, los contrastes narraron otras historias: Piastri, octavo tras padecer con la unidad de potencia, intentará una remontada que mantenga vivo su liderazgo, y el español Carlos Sainz, sancionado con cinco lugares, largará desde el duodécimo. En el fondo, los jóvenes latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto sufrieron en la pista más traicionera del calendario. Mientras tanto, el rugido del público mexicano promete acompañar este domingo a Norris, quien, con mirada firme, aseguró: “Estoy aquí para ganar, nada más”.​

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de México 2025?

La carrera del Gran Premio de México 2025 será transmitido por SKY Sports y SKY Plus en el territorio mexicano. La señal también se puede ver en países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamás y Guatemala.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, carrera del GP de México 2025 por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Fecha: viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2025

Hora de la carrera : 14:00 horas del Tiempo de Centro (México); 4 pm ET / 1 pm PT

: 14:00 horas del Tiempo de Centro (México); 4 pm ET / 1 pm PT Circuito : Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México)

: Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México) Longitud : 4.304 km

: 4.304 km Vueltas : 71

: 71 Distancia total : 305.35 km

: 305.35 km Récord de vuelta : 1:17.774 (2023)

: 1:17.774 (2023) Compuestos Pirelli : C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando)

: C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando) Ganador 2024: Max Verstappen