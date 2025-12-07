Este domingo 7 de diciembre será un día con muchas emociones sobre ruedas. Y es que se realizará la carrera del GP de Abu Dabi 2025. El Circuito Yas Marina será el escenario donde Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri buscarán quedarse con el título mundial de Fórmula 1. El evento deportivo comenzará a las 8:00 am ET, 7:00 am CT, 6:00 am MT y 5:00 am PT y tú podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de SKY Sports, SKY Plus y F1 TV. Tranquilo(a) que a continuación te explicaré cómo hacerlo.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Abu Dabi 2025, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes Sky HD o Sky Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

El GP de Abu Dabi 2025 será el capítulo que cierre un calendario repleto de drama, rivalidades y actuaciones destacadas que quedarán grabadas en la memoria de muchos. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Abu Dabi 2025 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de Sky Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

La carrera del GP de Abu Dabi 2025 se realizará en el Circuito Yas Marina. (Foto: Altaf Qadri / POOL / AFP)

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de Abu Dabi 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO y de manera online.