Este domingo 19 de octubre, el Real Madrid visita al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 9 de LaLiga 2025-26. Tras la derrota en el derbi contra el Atlético, los merengues se recuperaron con un triunfo ante Villarreal y buscan mantenerse en la cima de la tabla.

El Getafe llega con cuatro partidos sin victorias y espera dar la sorpresa frente a su afición. Históricamente, solo ha vencido al Real Madrid una vez en los últimos 12 años, por lo que este duelo se presenta como un reto importante para el equipo local.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Getafe en México?

El encuentro será transmitido en vivo por Sky Sports HD, señal que ofrece en exclusiva todos los partidos de LaLiga en México. Para sintonizarlo, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos en alta definición y seguir la cobertura completa desde el inicio hasta el final del encuentro.

¿Cómo ver Sky Sports en México?

Para acceder a Sky Sports en México, debes tener contratado un plan de Sky que incluya Sky Sports 1, Sky Sports 2 o Sky Sports 3. Una vez activados, solo necesitas ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal en el horario del partido. Todos los juegos de LaLiga están disponibles en calidad HD, dependiendo del paquete contratado. Esto garantiza que los suscriptores puedan ver los partidos en tiempo real con la mejor calidad de imagen.

¿Cómo ver Sky Sports online en México?

Si prefieres ver Sky Sports en línea, puedes hacerlo mediante Sky+, el servicio de streaming de Sky México. Para acceder:

Descarga la app Sky+ disponible para iOS y Android. Inicia sesión con tu cuenta de Sky, la misma que utilizas para la televisión. Navega al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona Sky Sports cuando esté activo. También puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que Sky+ permite la visualización vía escritorio.

Con Sky+ podrás seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor, garantizando que no te pierdas ningún detalle del duelo entre Real Madrid y Getafe.