Piero Hatto
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Todo ha quedado listo para conocer al segundo semifinalista del Mundial de Fútbol 2026. Con Francia de un lado, este viernes 10 de julio sabremos quién será su rival, cuando España y Bélgica se enfrenten desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California, en el segundo juego de cuartos de final. No te pierdas la transmisión de España-Bélgica a través del Canal La 1 HD y RTVE Play Mundial, a partir de las 21:00 hora peninsular. Aquí te dejo todos los detalles para seguir esta transmisión.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Bélgica por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Bélgica correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Los Ángeles.

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Bélgica por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Bélgica por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoEspaña — Bélgica
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final)
📅 FechaViernes 10 de julio de 2026
🕘 Hora21:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioEstadio de Los Ángeles
📍 CiudadLos Ángeles, California (Estados Unidos)
📺 TVTVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
RTVE PLAY, CANAL 1, LA 1 HD, DAZN, LA 2, Telemundo Deportes y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Bélgica por TV y Online | VIDEO
España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
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