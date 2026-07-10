España enfrenta un nuevo desafío al verse cara a cara con Bélgica por el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado español intentará dar un paso más hacia el título ante una selección belga que también llega con la ilusión de instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Para los aficionados que desean seguir el compromiso EN DIRECTO, DIRECTV Sports y DGO ofrecerán la cobertura del encuentro en varios países de Sudamérica. La transmisión estará disponible tanto por televisión como por internet, permitiendo disfrutar del partido desde cualquier lugar. A continuación, conoce todas las formas de acceder a la señal y revisa los horarios oficiales del España vs. Bélgica.

¿Cómo ver DIRECTV Sports y DGO Online por TV o Internet?

Los usuarios de DIRECTV cuentan con diversas alternativas para seguir el partido entre España y Bélgica en vivo.

Ver DIRECTV Sports por televisión

La señal de DIRECTV Sports está disponible para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV en los países donde opera la compañía. Solo es necesario sintonizar el canal deportivo correspondiente dentro de la programación del operador.

Ver DGO Online

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet pueden hacerlo mediante DGO, la plataforma oficial de streaming de DIRECTV.

Estas son las principales formas de acceder:

Aplicación DGO para dispositivos Android y iPhone.

para dispositivos Android y iPhone. Sitio web de DGO , ingresando desde cualquier navegador con una cuenta activa.

, ingresando desde cualquier navegador con una cuenta activa. Smart TV , mediante la aplicación oficial compatible con los principales fabricantes.

, mediante la aplicación oficial compatible con los principales fabricantes. Dispositivos de streaming , como Chromecast, Apple TV, Android TV y Amazon Fire TV Stick.

, como Chromecast, Apple TV, Android TV y Amazon Fire TV Stick. Computadoras y laptops , desde navegadores compatibles.

, desde navegadores compatibles. Tablets, utilizando la aplicación oficial.

DGO permite seguir la programación en vivo desde múltiples dispositivos con una sola cuenta, siempre que el usuario cuente con una suscripción vigente.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica? Horarios por país

España enfrenta a Bélgica en Los Ángeles este viernes 10 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026.