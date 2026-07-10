España y Bélgica protagonizarán este viernes 10 de julio desde las 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. (PT) un duelo de pronóstico reservado por los 4tos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La transmisión oficial del partido España vs. Bélgica en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de la plataforma de streaming como Peacock.
Tras avanzar con paso firme liderando su zona, con victorias clave que consolidaron su favoritismo, la selección española de Luis de la Fuente destaca por ser el único equipo del torneo que mantiene su portería invicta. En dieciseisavos de final, La Roja venció con autoridad a Austria por 3-0 y en octavos, superó un durísimo choque ibérico al ganarle a Portugal por 1-0 con un solitario gol que selló su clasificación.
Los “Diablos Rojos” de Rudi Garcia, por su parte, han mostrado un rendimiento de menos a más, superando momentos críticos en las rondas previas como su ajustada clasificación en la fase de grupos y su agónica remontada 3-2 a Senegal en la prórroga en cuartos de final; sin embargo, en octavos de final, el combinado belga selló su boleto para ubicarse entre los mejores ocho del mundo con su contundente goleada 4-1 a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del torneo.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Bélgica por los 16avos de final del Mundial 2026?
Para ver la transmisión de Telemundo Deportes en streaming, necesitas la aplicación oficial con acceso de proveedor de TV. También puedes utilizar plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.
|Plataforma de streaming
|España vs. Bélgica por el Mundial 2026
|App Telemundo (iOS y Android)
|Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.
|Peacock
|La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.
|Hulu + Live TV
|Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.
|YouTube TV
|Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.
|fuboTV
|Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.
|FOX One
|La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Bélgica por los 16avos de final del Mundial 2026 en EE. UU.?
Te presentamos la guía de la lista de canales para que puedas disfrutar de la señal de Telemundo según tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos.
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal abierta
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal abierta
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal abierta
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal abierta
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canales 5.3 y 44 de señal abierta
- Canal 4 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Los Ángeles, California
- Telemundo 52 en señal abierta
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver España vs. Bélgica ONLINE por Peacock?
La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Roku
- Chromecast
- iPhone y iPad
- Teléfonos Android
- Computadoras Windows y Mac
Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.
Precios de Peacock en Estados Unidos
|Plan
|Precio mensual
|Precio anual
|Peacock Select
|$7.99 al mes
|$79.99 al año
|Peacock Premium
|$10.99 al mes
|$109.99
|Peacock Premium Plus
|$16.99 al mes
|$169.99
España vs. Bélgica por el Mundial 2026: horarios, canales y dónde juegan
- Partido: España vs. Bélgica
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 4tos de final
- Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026
- Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
- Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)
- Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV
- Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)