El Camp Nou se prepara para otra noche límite, de esas que se pronuncian en voz baja pero laten en el pecho como un milagro posible. Este martes 3 de marzo (21:00 del horario peninsular) , el FC Barcelona se encomienda a la epopeya: deberá revertir el 4‑0 que el Atlético de Madrid de Diego Simeone firmó con autoridad en el Metropolitano si quiere volver a una final de Copa del Rey. Los colchoneros acarician su vigésima presencia en el duelo por el título, mientras que los de Hansi Flick buscan un imposible que en su historia solo lograron una vez: aquella mítica “remontada” ante el PSG en 2017, cuando un gol agónico de Sergi Roberto cambió para siempre la palabra fe. Ocho años después, el desafío es el mismo: desafiar las estadísticas, despertar los recuerdos y reescribir, en su templo, el destino que parece sellado.

¿Quieres ver el juego por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? TVE La 1 y RTVE Play serán los encargados de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, FC Barcelona - Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir la semifinal de la Copa del Rey 2026 entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, FC Barcelona - Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de la Copa del Rey 2026 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: horario, TV y dónde ver semifinal de la Copa del Rey 2026 en directo

Evento: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de la Copa del Rey 2026

Lugar: Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España (con capacidad máxima para albergar a más de 99354 espectadores)

Horario: 21:00 de Madrid (hora peninsular)

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Árbitro: Rubén de Burgos Bengoetxea

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play