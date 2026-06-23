La selección de Panamá se juega buena parte de su futuro en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 23 de junio, cuando enfrente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L en el Toronto Stadium, desde las 19:00 ET / 16:00 PT. Los aficionados panameños podrán seguir el partido en vivo cada minuto del choque a través de la señal de Canal 4 de RPC TV en señal abierta y plataformas digitales oficiales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras, asegurando una cobertura íntegra y en alta calidad. Conoce cómoo y dónde disfrutar de todas las incidencias del debut mundialista de la Selección Mayor en territorio norteamericano.
¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?
RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Croacia para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá programación especial, análisis previo, alineaciones confirmadas y todos los detalles desde el BMO Field Stadium de Toronto.
La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.
Canales para ver RPC TV EN DIRECTO
- Canal 4 de RPC TV señal abierta
- Canal 4 de Cable Onda
- Canal 193 de SKY
- Canal 3082 de Inter Satelital
- Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV
¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Croacia por streaming?
Para seguir la transmisión de Panamá vs. Croacia por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras.
Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026
- Partido: Panamá vs. Croacia
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Hora: 19 horas ET / 16 horas PT / 18 horas en Panamá
- TV en Panamá: RPC TV y TVMax
- Streaming: Medcom GO y Tigo Sports Panamá
- Estadio: BMO Field Stadium
- Ciudad: Toronto, Canadá