Este sábado 31 de enero la UFC vivirá su segundo evento enumerado en lo que va del año, en una cartelera imperdible. La pelea estelar estará protagonizada por Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes, quienes disputarán el cinturón del peso pluma en la categoría de las 145 libras. A continuación, te dejo con todos los resultados finales de los combates y quién se ha llevado esta pelea estelar desde el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia.

SIDNEY (AUSTRALIA), 31/01/2026.- Cómo ver en vivo Volkanovski vs Diego Lopes por el título peso pluma en el UFC 325: horario oficial, cartelera completa y guía para seguir la velada en directo. FOTO DE UFC.COM

¿Quién ganó la pelea de Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes por UFC 325?

Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea estelar de Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes, que fue la que cerró el evento del UFC 325 desde el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia, donde Volkanovski buscará retener su cinturón ante su gente, debido a que es local en esta ocasión. Recordemos que el combate se realiza a cinco rounds de 5 minutos cada uno.

Resultados de la cartelera del UFC 325: Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Pelea Resultado final Alexander Volkanovski (c) vs. Diego Lopes Alexander Volkanovski derrotó a Diego Lopes por decisión unánime (49-46, 49-46, 50-45) Dan Hooker vs. Benoit Saint Denis Benoit Saint Denis derrotó a Dan Hooker por TKO (golpes) a los 4:45 del segundo asalto Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy Mauricio Ruffy derrotó a Rafael Fiziev por TKO (golpes) a los 4:30 del segundo asalto Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira Tallison Teixeira derrotó a Tai Tuivasa por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey Quillan Salkilld derrotó a Jamie Mullarkey por sumisión (rear-naked choke) a los 3:02 del primer asalto

Con un total de 4 derrotas en su carrera y 3 desde que está en la élite de la UFC, Alexander Volkanovski va por su segundo triunfo consecutivo ante Diego Lopes. El rey de la categoría de peso pluma se logró recuperar tras el K.O. sufrido ante Ilia Topuria en el UFC 298 hace un par de años y ha vuelto a lo más alto de las 145 libras. Por su parte, Diego Lopes buscará la revancha ante el australiano y demostrar que también puede ser el rey en esta división.