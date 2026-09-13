El T-Mobile de Las Vegas, Nevada, albergó una nueva noche de boxeo en Estados Unidos. La pelea que se encargó de cerrar una cartelera de lujo fue Ryan García vs. Conor Benn por el título del peso wélter del CMB. El púgil mexicano sostuvo su primera defensa titular tras arrebatarle el oro a Mario Barrios el pasado 21 de febrero de 2026.
¿Quién ganó Ryan García vs. Conor Benn?
La pelea de boxeo entre Ryan García vs. Conor Benn por el campeonato del peso wélter del CMB está previsto que empiece a las 9:00 p.m. (tiempo del Centro de México).
Resultados de la cartelera Ryan García vs. Conor Benn
Por la coestelar vamos a tener una pelea de peso crucero por los títulos Zuffa Boxing y The Ring entre Jai Opetai contra Noel Mikaelian.
|Peleas
|¿Quién ganó?
|Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian — peso crucero, títulos Zuffa Boxing y The Ring.
|Mark Magsayo vs. Andrés Cortes — peso ligero.
|Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpejiori — peso pesado.
|Oswaldo Molina vs. Pablo Rubio — peso superpluma.
|Abel González vs. Raúl Salomon — peso supermedio.
|Vlad Panin vs. Dakota Linger — peso superwélter.
|José Ramírez vs. Alex Rocha — peso wélter.
|Sean García vs. Abraham Morales — peso wélter.
Ryan García vs. Conor Benn: previa
Ryan García vuelve a escena después de su triunfo sobre Mario Barrios, resultado que le permitió conquistar el campeonato wélter del CMB. El boxeador mexicano sostendrá su primera defensa titular ante un complicado rival como lo es Conor Benn.
García tiene a la velocidad como una de sus principales virtudes. Su conocido gancho de izquierda continúa siendo una de sus armas más peligrosas, aunque su actuación ante Barrios dejó en evidencia una evolución en su estilo. El mexicano mostró mayor variedad ofensiva, utilizó con más frecuencia el jab, combinó golpes con ambas manos y tuvo más paciencia para manejar los espacios y establecer el ritmo del combate.
En la esquina contraria estará Conor Benn, un peleador caracterizado por su presión constante, agresividad y elevado volumen de golpes. El británico buscará imponer un ritmo físico que reduzca la ventaja de velocidad de García. Sin embargo, el aspecto que genera mayor expectativa es su desempeño en la categoría de peso wélter.
Récord de Ryan García
Ryan García registra 25 victorias y 2 derrotas (20 triunfos por nocaut). Su última pelea fue ante Mario Barrios, donde ganó por decisión unánime, resultado que le permitió conquistar el título wélter del CMB.
- Récord: 25-2-0
- Victorias por KO: 20
- Apodo: King Ry
- Edad: 28 años
- Altura: aprox. 1.77-1.78 m
- Alcance: 1.78 m (70”)
- Guardia: Ortodoxa
- Categoría: Peso wélter
- Peso límite: 147 lb / 66.7 kg
- Última pelea
- Victoria: sobre Mario Barrios
Récord de Conor Benn
Conor Benn registra 25 victorias y una derrota (14 triunfos por la vía rápida). Su última pelea fue contra Regis Prograis en abril del 2026, donde ganó por decisión unánime.
- Récord: 25-1-0
- Victorias por KO: 14 KO
- Apodo: The Destroyer
- Edad: 29 años
- Nacionalidad: Reino Unido
- Altura: 1.73 m
- Alcance: 1.73 m (68″)
- Guardia: Ortodoxa
- Peso límite: 147 lb / 66.7 kg
- Última pelea: Victoria sobre Regis Prograis
Ryan García vs. Conor Benn: Pronóstico
Ryan García tiene más argumentos para ganar. Cuenta con la ventaja en velocidad, experiencia en grandes escenarios, precisión y adaptación al peso wélter. Además, su actuación ante Barrios dejó una versión más disciplinada y completa del boxeador que en algunas presentaciones anteriores.
Benn, sin embargo, tiene una vía clara para sorprender: presión constante, volumen de golpes y una pelea física desde los primeros asaltos. El interrogante es cuánto podrá sostener ese ritmo después de un corte de peso que él mismo ha descrito como el más difícil de su carrera.
García tiene mayores posibilidades de imponerse. Si Benn llega fuerte y consigue convertir la pelea en un combate cerrado, puede imponer condiciones. Pero si el campeón mantiene la distancia y encuentra su ritmo, una victoria de García por decisión o detención en los asaltos intermedios/finales aparece como el escenario más probable.