El T-Mobile Arena de Las Vegas se prepara para albergar uno de los combates más esperados del año este sábado 12 de septiembre de 2026. Ryan García realizará la primera defensa de su título de peso wélter del CMB ante el retador británico Conor Benn durante el fin de semana patrio mexicano. Los aficionados al boxeo en Estados Unidos, México y el resto del mundo podrán seguir cada asalto de la cartelera a través de la transmisión oficial de DAZN PPV por Internet desde cualquier dispositivo móvil o televisor inteligente. Sintonizar la velada pugilística requerirá la compra del pago por evento en la aplicación, garantizando acceso directo a los pleitos preliminares y la gran pelea estelar.

García llega a este compromiso buscando consolidar su reinado en las 147 libras tras conquistar el cinturón frente a Mario Barrios en febrero pasado. El peleador de ascendencia mexicana ostenta un récord de 25 victorias y dos derrotas, buscando dejar atrás la controversia de su anulación ante Devin Haney en 2024. Su estrategia principal sobre el cuadrilátero dependerá de mantener la distancia prudente con su característico jab y aprovechar la velocidad de su gancho de izquierda. Durante la acalorada conferencia de prensa, el monarca wélter retó a su oponente a apostar las bolsas económicas de la noche para elevar la tensión. El californiano aseguró ante los medios internacionales que no permitirá bajo ninguna circunstancia que el retador europeo le arrebate su campeonato mundial en suelo estadounidense.

Por su parte, Conor Benn aterriza en Nevada tras conseguir una contundente victoria sobre el excampeón Regis Prograis durante el pasado mes de abril. El peleador británico arrastra un registro de 25 triunfos y un solo descalabro, pero enfrenta el enorme desafío físico de marcar el límite estricto de su división. Acostumbrado a caminar cerca de las 185 libras y competir en peso mediano, su proceso de corte y posterior rehidratación será un factor determinante para su resistencia cardiovascular. Tras lidiar con suspensiones en 2023 por dar positivo a sustancias prohibidas y protagonizar una intensa rivalidad en Reino Unido, busca redimirse en la meca del boxeo. El retador europeo ya ha adelantado sus planes de subir a las 160 libras inmediatamente después de este compromiso, haciendo de la báscula su primer gran obstáculo.

Conor Benn desafía al campeón mundial de peso wélter Ryan García el sábado 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. | Crédito: ringmagazine.com

¿Dónde ver pelea Ryan García vs. Conor Benn por DAZN PPV?

La pelea Ryan “King Ry” García vs. Conor “The Destroyer” Benn se verá por DAZN PPV en vivo por Internet en la mayoría de países, y existen también otras plataformas oficiales según la región.

DAZN ofrece la transmisión Benavidez vs. Zurdo en PPV a nivel global; en la página de DAZN Perú aparece el evento como “García vs. Benn” en vivo por DAZN PPV , accesible vía streaming.

a nivel global; en la página de DAZN Perú aparece el evento como “García vs. Benn” en vivo por , accesible vía streaming. En Estados Unidos, la pelea se podrá ver vía DAZN Boxing PPV y también por Amazon Prime Video por “PBC PPV en Prime Video”, con precios informados de 79.99 USD (DAZN) y 99.99 USD (Prime Video).

Si en tu país existe versión local de DAZN (por ejemplo DAZN Perú, España, México, Estados Unidos, por nombrar algunos), deberás ingresar a la web o app oficial, buscar el evento “García vs. Benn” y verificar allí el precio exacto del PPV y las condiciones (suscripción + PPV o solo PPV), ya que esos detalles pueden variar y no siempre se listan públicamente para todos los territorios.

¿Dónde ver pelea Ryan García vs. Conor Benn en USA, México y Latinoamérica?

Región Plataforma confirmada en los resultados ¿DAZN PPV está disponible? Estados Unidos Paramount+ No; DAZN excluye a EE. UU. de su emisión para este evento. México y Latinoamérica Paramount+, según ESPN México y Sporting News. No; DAZN incluye a México y LATAM entre sus territorios excluidos. Reino Unido e Irlanda DAZN Pay-Per-View o suscripción DAZN Ultimate Tier. Sí. España DAZN; AS reporta suscripción más PPV de 19,99 euros. Sí. Otros territorios DAZN PPV o Ultimate Tier, sujeto a disponibilidad local. Sí, excepto en la lista de países excluidos por DAZN.

García, de 27 años y oriundo de California, es el campeón de peso wélter del CMB. Benn, de 29 años, es hijo de Nigel Benn, ex campeón de peso mediano y supermediano. Convertido en una estrella por mérito propio, el púgil británico inició su carrera con 23 victorias consecutivas, al igual que García. | Crédito: Composición Gestión Mix

Día, hora y lugar de la pelea Ryan García vs. Conor Benn

La pelea Ryan García vs. Conor Benn se celebrará el sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La pelea será el evento principal de una función organizada en una de las sedes más conocidas del boxeo internacional, con “King Ry” defendiendo su campeonato mundial welter del CMB.

La cartelera principal comenzará a las 5:00 p. m. en Las Vegas y Los Ángeles (PT), a las 7:00 p. m. en Ciudad de México (CT) y a las 8:00 p. m. en Miami y Nueva York (ET). Para Perú, Colombia y otros países que comparten el horario del Este durante septiembre, el inicio será a las 7:00 p. m.; el horario de la pelea estelar dependerá de cómo se desarrollen los combates previos.

Las caminatas de Ryan García y Conor Benn están previstas aproximadamente para las 8:00 p. m. PT, es decir, 11:00 p. m. ET en Estados Unidos. Se trata de una estimación, no de una hora de inicio garantizada: si las peleas preliminares terminan antes o se prolongan, el combate principal puede comenzar antes o después de lo señalado.