En este preciso momento, las selecciones de Italia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en el Stadion “Bilino Polje” por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. El partido es imperdible. Si te interesa conocer el marcador final del mismo, ten por seguro que en esta nota lo averiguarás apenas acabe el compromiso. ¡No te vayas a olvidar!

El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es uno de los mejores partidos del martes 31 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora empezó EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina en distintos países del mundo?

El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido muy importante para muchos fanáticos del fútbol. Por esa razón, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el compromiso en distintos países del mundo.

Estados Unidos (ET): 2:45 pm

Estados Unidos (CT): 1:45 pm

Estados Unidos (MT): 12:45 pm

Estados Unidos (PT): 11:45 am

México (CDMX): 12:45 pm

España: 8:45 pm

Italia: 8:45 pm

Puerto Rico: 2:45 pm

República Dominicana: 2:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Guatemala: 12:45 pm

Honduras: 12:45 pm

Nicaragua: 12:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil (Brasilia): 3:45 pm

Uruguay: 3:45 pm

Chile (Santiago): 3:45 pm

Paraguay: 3:45 pm

Bolivia: 2:45 pm

Venezuela: 2:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Perú: 1:45 pm

Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina?

Este martes 31 de marzo se puede ver el Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, fuboTV, ViX

México: Sky Sports México, Sky+, Izzi

Italia: RAI 1, RaiPlay

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: SporTV, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Marcador final del Italia vs. Bosnia y Herzegovina

En este punto de la nota conocerás cómo quedó el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. Apenas acabe el compromiso, se compartirá el marcador final del encuentro, indicando qué selección clasificó al máximo certamen de selecciones.

Italia Bosnia y Herzegovina