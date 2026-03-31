En este preciso momento, las selecciones de Italia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en el Stadion “Bilino Polje” por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. El partido es imperdible. Si te interesa conocer el marcador final del mismo, ten por seguro que en esta nota lo averiguarás apenas acabe el compromiso. ¡No te vayas a olvidar!
¿A qué hora empezó EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina en distintos países del mundo?
El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido muy importante para muchos fanáticos del fútbol. Por esa razón, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el compromiso en distintos países del mundo.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 12:45 pm
- España: 8:45 pm
- Italia: 8:45 pm
- Puerto Rico: 2:45 pm
- República Dominicana: 2:45 pm
- Panamá: 1:45 pm
- Costa Rica: 12:45 pm
- El Salvador: 12:45 pm
- Guatemala: 12:45 pm
- Honduras: 12:45 pm
- Nicaragua: 12:45 pm
- Argentina: 3:45 pm
- Brasil (Brasilia): 3:45 pm
- Uruguay: 3:45 pm
- Chile (Santiago): 3:45 pm
- Paraguay: 3:45 pm
- Bolivia: 2:45 pm
- Venezuela: 2:45 pm
- Ecuador: 1:45 pm
- Perú: 1:45 pm
- Colombia: 1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina?
Este martes 31 de marzo se puede ver el Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, fuboTV, ViX
- México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
- Italia: RAI 1, RaiPlay
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SporTV, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
Marcador final del Italia vs. Bosnia y Herzegovina
En este punto de la nota conocerás cómo quedó el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. Apenas acabe el compromiso, se compartirá el marcador final del encuentro, indicando qué selección clasificó al máximo certamen de selecciones.
|Italia
|Bosnia y Herzegovina