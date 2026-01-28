Conoce el canal de transmisión de Real Madrid vs. Benfica EN VIVO, este miércoles 28 de enero, por la Jornada 8 de la UEFA Champions League 2026. (Fotos: @SLBenfica / @RealMadridCF / Composición Mix)
Conoce el canal de transmisión de Real Madrid vs. Benfica EN VIVO, este miércoles 28 de enero, por la Jornada 8 de la UEFA Champions League 2026. (Fotos: @SLBenfica / @RealMadridCF / Composición Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Juega uno de los máximos candidatos al título. Este miércoles 28 de enero, mira el partido de EN VIVO y EN DIRECTO, por la Jornada 8 de la UEFA Champions League, y aquí te cuento cuáles son los canales de transmisión para ver este enfrentamiento. Por ahora, los merengues marchan en la tercera posición con 15 unidades y con un empate les será suficiente para asegurar su pase a los octavos de final. Sigue todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

¡A un paso más cerca de La Orejona! Consulta horarios y canales para ver Real Madrid vs. Benfica en vivo por la Champions League 2026. Te traemos las mejores opciones para seguir el partido online y por TV. ¡No te pierdas el choque merengue! | Crédito: Composición Mag
¡A un paso más cerca de La Orejona! Consulta horarios y canales para ver Real Madrid vs. Benfica en vivo por la Champions League 2026. Te traemos las mejores opciones para seguir el partido online y por TV. ¡No te pierdas el choque merengue! | Crédito: Composición Mag

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Copenhague por UEFA Champions League 2026?

Para ver el clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid desde España será a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante Paramount+ en su señal de inglés o TUDN en su señal de inglés y español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de FOX One y HBO Max.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.

Horarios y canales de transmisión de FC Barcelona vs. Copenhague por UEFA Champions League

PaísHorarioCanal TV
España21:00 horasMovistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
Estados Unidos15:00 horas ETParamount+ y TUDN
México14:00 horas CDMXHBO Max y FOX One
Argentina17:00 horasESPN y Disney Plus
Bolivia16:00 horasESPN y Disney Plus
Chile17:00 horasESPN y Disney Plus
Costa Rica15:00 horasESPN y Disney Plus
Colombia15:00 horasESPN y Disney Plus
Ecuador15:00 horasESPN y Disney Plus
El Salvador14:00 horasESPN y Disney Plus
Guatemala14:00 horasESPN y Disney Plus
Honduras14:00 horasESPN y Disney Plus
Paraguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Perú15:00 horasESPN y Disney Plus
Uruguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Venezuela16:00 horasESPN y Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS