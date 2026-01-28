Juega uno de los máximos candidatos al título. Este miércoles 28 de enero, mira el partido de Real Madrid vs. Benfica EN VIVO y EN DIRECTO, por la Jornada 8 de la UEFA Champions League, y aquí te cuento cuáles son los canales de transmisión para ver este enfrentamiento. Por ahora, los merengues marchan en la tercera posición con 15 unidades y con un empate les será suficiente para asegurar su pase a los octavos de final. Sigue todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.
¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Copenhague por UEFA Champions League 2026?
Para ver el clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid desde España será a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.
Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante Paramount+ en su señal de inglés o TUDN en su señal de inglés y español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de FOX One y HBO Max.
Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.
Horarios y canales de transmisión de FC Barcelona vs. Copenhague por UEFA Champions League
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|21:00 horas
|Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
|Estados Unidos
|15:00 horas ET
|Paramount+ y TUDN
|México
|14:00 horas CDMX
|HBO Max y FOX One
|Argentina
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|16:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Costa Rica
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|El Salvador
|14:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Guatemala
|14:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Honduras
|14:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|16:00 horas
|ESPN y Disney Plus